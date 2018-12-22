高醫靜脈營養照護伴婦增胖　3個月體重回升35公斤

▲夫妻倆再三感謝高醫副院長王照元所領導的營養醫療照護團隊，提供在宅長期照護，讓他們懂得護腸DIY，重獲幸福的家庭生活。（圖／記者宋德威翻攝）

記者宋德威／高雄報導

22日是冬至，一般民眾喜歡吃湯圓，但對53歲的謝姓女士而言，卻是無福消受。她因大量腸道切除，導致營養不良，幾乎每吃必拉，最高一天拉10次肚子，體重暴瘦到24公斤，剩下骨頭的重量，身體虛弱到需人攙扶，後經高雄醫學大學附設中和紀念醫院營養醫療小組評估，接受長期居家靜脈營養照護，3個月內體重回升至35公斤，生活恢復正常。

謝女士在先生的陪同下，22日出席高雄醫學院舉行的「居家靜脈營養工作坊」，與來自香港及台灣各大醫院的專家學者，共同分享抗瘦的心路歷程。

身高146公分的謝女士說，10年前因腹部劇痛就醫，在其他醫院被診斷出腸套疊而開刀，一年後又因感染腹膜炎，檢查出腸子破了8個洞，再動第二次刀，切掉大部分小腸，並做腸造口輔助排泄，半年後病情好轉將腸造口接回，但因腸子變短，導致吸收不良，只要一進食就拉出來，曾嚴重到一天拉10次。

由於腸子功能受損，謝女士每餐米飯只吃四分之一碗，菜也都只是二、三口，連過去愛吃的小湯圓也只能忌口，長期的營養不良，導致身體暴瘦，5年前初到高醫求診時只有24公斤，瘦骨如材，走路需要他人攙扶。所幸經營養醫療團隊的積極介入治療，接受居家靜脈營養照護，由體貼的另一半顏先生協助消毒注射。顏先生至今印象深刻，第一針打下去，原本氣若游絲的太太，約半小時後講話有力，「啊，有救了!」他紅著眼眶說，太太在短短3個月內就增胖到35公斤，至今體重沒有再掉，行動可以自如，就像重新活過來一樣。

王照元副院長表示，靜脈營養治療通常在醫院進行，對於經口或腸道無法達到營養需求的病人，提供適當靜脈營養，可維持其正常的身體機能。有些病情穩定不需住院，但仍需延續靜脈營養治療者，則可透過營養醫療小組評估，轉為居家靜脈營養醫療。



