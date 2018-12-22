「老師打我臉」3歲女童遭甩飛嚇坐1小時　母控幼兒園刪監視畫面

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台中鄭姓媽媽請友人在臉書「爆料公社」代PO文指稱，3歲女兒糖糖就讀大里區某幼兒園，17日晚上跟她說「香香老師打我的臉」，隔天前往要求調閱監視器畫面果然看到老師大動作把孩子甩坐到椅子上，第三天要求再看一次，園方竟然推稱壞掉了，實在氣得無法接受，目前已到醫院完成驗傷。但遭指控的幼兒園也反駁，根本沒有老師打臉學生的事，更沒有刪除監視器畫面，請網友們在了解事情全貌前，別再隨意傳播或批評。

▲媽媽PO出前往幼兒園要求翻錄監視器畫面，但被拒絕。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

鄭媽媽指稱，老公17日去接送放學，糖糖在車上就畏畏縮縮地說「香香老師生氣她」，追問為什麼只得到不知道的回答，直到晚上才知道是被老師掌摑，夫妻倆一度懷疑是否說謊，還請孩子模擬一次老師的動作，當下看了都很錯愕，「為了給老師清白跟孩子的機會教育，我們決定先跟老師講，但她否認對我女兒有過分管教的行為。」

隔天，夫妻倆在下午4點前往幼兒園與老師見面討論，同時要求調閱監視器畫面，起初園方推稱只有公眾場合才有安裝監視器，教室裡沒有，後來媽媽無意間看到教室裡明明就有機器，接待人員才改口說要請國外的主任回來才能看，兩人等到晚上7點才看完，也確實在錄影畫面中發現，17日下午4點到5點06分之間女兒和其他同學在搶玩具，下一秒卻被香香老師大動作甩坐到椅子上，當場嚇到乖乖坐著長達1個小時。

▼▲家長公開驗傷單。

奇怪的是，鄭媽媽提到，19日下午老師雖然拿著水果到老公上班的地方道歉，但他們要求再看一次監視器，園方居然推稱壞掉了，完全沒有畫面，這才氣得決定公開這件事，而且女兒也完成醫院驗傷，「小孩今年3歲，被老師一摔完全嚇壞了，家長無法接受的是全校師長欺騙隱瞞，以及刪除監視器。」

文章一公開，網友們紛紛留言痛批幼兒園及老師，「沒資格當老師」、「沒愛心不用當老師」。不過，受到指控的幼兒園21日深夜11點發表聲明反駁，鄭媽媽18日確實有來看監視錄影畫面，但並沒有發現上述情況，現場也未對老師表達任何意見，目前已將網站截圖保存，不排除後續提告，請網友們在充分了解事件全貌前不要隨意傳播或相互批評，也希望當事人家長能夠理性溝通，園方也會更加注意管教問題，提升教育品質。

▼園方深夜PO文澄清監視器沒有壞掉也沒有刪除畫面。（圖／翻攝自Facebook／事發幼兒園）