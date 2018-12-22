吃牛肉麵對面女客旋風狂吸「素素叫」　苦主翻白眼求小聲點

網搜小組／綜合報導

聽到別人吃東西發出聲音就生氣？蔡姓女網友21日在臉書「爆怨公社」PO文，無奈表示自己只是去吃碗牛肉麵，對面的女客人吃麵卻一直「素素叫」，讓她聽到都快翻白眼，「可以小聲點好嗎？」

▲蔡女吃牛肉麵遇到吸麵很大聲的女客人。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

有趣的是，蔡女的PO文一出，反而引起網友熱烈討論，究竟遇到這樣的狀況是要忍耐著吃完，還是乾脆起身換座位，「超怕吃東西大聲的人，很想吐」、「吸得比她大聲就好了啊」、「超多人吃東西都嘖嘖叫的，吵死了」、「人家這才是道地的吃法啊」。

而說到吃麵發出聲音，很多民眾第一個聯想到的就是日本人，但其實2016年6月日本媒體《WooRis》針對「在拉麵店吃飯時，哪些行為會令人討厭」，並對500人進行調查，發現有有27.4%的日本民眾覺得吸麵條和咀嚼的聲音很吵，在空間不大的店裡近距離聽起來還會被認為沒有家教。

▲除了吃東西的咀嚼聲外，有些人也無法容忍打呼聲。

至於為何有人一聽到咀嚼聲就容易理智斷線，《ETtoday新聞雲》2017年8月曾報導，其實這有可能是罹患「恐音症（Misophonia）」，也稱為「選擇性聲音敏感綜合症（Selective Sound Sensitivity Syndrome）」，意思是聽到某些特定聲音時會產生負面情緒、想法和身體反應，例如，聽他人大聲咀嚼的聲音、打呼聲、尖叫聲等。

新堡大學教授蒂姆·格里菲斯（Tim Griffiths）提到，恐音症的病徵都是驚人的相似，這是因為患者的前額葉和前島嶼皮層（AIC）區域之間顯示出異常連接，導致額葉區反應、AIC雙雙上升，進一步觸發心律加快、冒汗等生理現象，如果民眾自認有恐音症且聽到咀嚼聲就不時想暴怒，還是選擇到較吵雜的餐廳用餐比較好。

▼教授建議，如果怕聽到咀嚼聲會生氣，不妨選擇到吵雜的餐廳用餐。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關）