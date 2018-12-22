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「頭目說鬼很多才可以殺」　原民妹台語賣名產整車笑翻：我會忘詞

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2018/12/21 花蓮 可愛的推銷妹妹，不要殺價，我們自己殺

2018/12/21 花蓮 可愛的推銷妹妹，不要殺價，我們自己殺 有沒有鬼很多，頭目說鬼很多才可以殺價 更多 花蓮爆料 → 【黑色豪門企業】 #黑色豪門企業 #花蓮 #原住民 #頭目 #殺價 #遊覽車

黑色豪門企業發佈於 2018年12月21日 星期五

網搜小組／綜合報導

近日網路上流傳一段原住民妹妹在遊覽車上推銷名產的逗趣影片，只見她手拿麥克風用不太流暢的台語介紹曼波魚條、香菇等，還強調「番王」（頭目）有交代可以殺價，只是大家都砍價砍得太恐怖，所以她決定自己來，「有沒有鬼（貴）很多，頭目說鬼（貴）很多才可以殺價。」

留著一頭短髮的推銷員妹妹上車才剛開始說話，就被乘客要求講台語，於是馬上切換成國台語夾雜的腔調開始介紹手中的曼波魚條商品，「曼波魚就是曼波魚做的，就是大家在餐廳吃，一塊一塊白白的那個，然後我打牠（打成魚漿），啊就變成這個。」

原民小妹講台語賣花蓮名產。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

▲聽到大家要求用台語介紹，妹妹先是露出無辜的表情才說「讓我想一下要怎麼講」。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業，下同）

接下來，推銷員妹妹彎腰拿起另一樣產品香菇，由於包裝有分「頭或腳」，介紹的第一句話就是，「紫色的吃起來比較酥是頭，紅色的一絲一絲是腳，我再說一次哦，等一下不能再問。」瞬間引起乘客大笑，但不論大家如何起鬨，她依舊維持一號表情繼續介紹，這種香菇是太魯閣特有的品種，一般一盒賣280元，在遊覽車上買會比較便宜，加上有原住民補助，所以一盒可以降價到250元。

有趣的是，推銷員妹妹介紹完產品之後，又開始說明頭目有交代可以殺價，這時其他乘客打鬧著說頭目的台語是「番王或番頭」，她也馬上接話「我沒背到番頭」，讓坐在前方的大叔大笑反問，「妳用背的哦？」

原民小妹講台語賣花蓮名產。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

▲妹妹推銷香菇時提到頭目說可以殺價。

最後推銷員妹妹以1000元7盒的價格開賣，她提到，如果不給殺價客人心情會不好，所以大家可以殺，但要小力一點，「要殺嗎？（整車回答要）你們太恐怖了，我自己先自殺比較快。有沒有鬼（貴）很多，頭目說鬼（貴）很多才可以殺價。」超逗趣的介紹除了讓乘客笑開懷，也有不少人真的掏錢捧場。

這段影片21日在臉書「黑色豪門企業」公開，雖然有網友質疑這位妹妹其實已經擔任推銷員很久了，但大部分的網友都覺得她就算是背稿態度也很認真，講台語的模樣也很可愛，「超愛這種單純不會滿口髒話的」、「看了我都想跟她買」、「我連看3次笑到並軌（笑翻）」。

▼乘客頻頻被逗笑中途曾打斷介紹，妹妹還求饒說「你要乖」，不然等一下她會忘詞。

原民小妹講台語賣花蓮名產。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

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