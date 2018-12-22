獨／好萊塢巨星將訪高雄　答案揭曉「終結者」來了　　

記者吳奕靖／高雄報導

準高雄市長韓國瑜之前賣了個小關子，就說明年三月會有個國際大咖要來，而且還是個「好萊塢巨星」，話題一拋出來，讓各界紛紛猜測究竟是誰要來？《ETtoday新聞雲》獨家掌握這個大咖是曾經主演過電影《魔鬼終結者》的阿諾史瓦辛格。

▲阿諾三月訪高雄，目前已初步定案 。（圖／翻攝Arnold Schwarzenegger臉書）

阿諾史瓦辛格主演《魔鬼終結者》一句「i will be back」台詞在全球爆紅，2003年還成功選上美國加州州長，還連任成功，一路以來非常關懷環保議題，甚至在推特當中槓上美國總統川普，抗議川普政府放寬排氣量的限制。不過在今年三月的時候卻驚傳心臟出問題緊急動手術，發言人在接受採訪時，還說阿諾醒來的第一句話就是經典台詞「我回來了」。

▲阿諾史瓦辛格曾經擔任過加州州長 。（圖／翻攝Arnold Schwarzenegger臉書）

根據了解「魔鬼阿諾」這次來到高雄演講，目前已經初步定案，屆時主題將訂在「電影產業與世界新政」，這個主題對於阿諾來說，可以說是相當密切，因為曾經是電影大咖，後來又挑戰州長成功，所以在電影跟世界新政這兩者之間，阿諾應該有非常多的經驗可以分享。