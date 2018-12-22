蔣月惠搶救羅騰園　行文屏縣府：26日會員大會、理監事改選

▲羅騰園違反人團體法縣府要求解散。（圖／記者陳崑福翻攝）

地方中心／屏東報導

咬警爆紅的屏東縣議員蔣月惠，同時也是「羅騰園肢體殘障服務協會」的理事長，日前因為羅騰園違反《人民團體法》規定，屏東縣政府行公文表示需依規定解散，蔣月惠為了補救，22日上午在個人臉書PO出羅騰園行給縣政府的公文，主旨寫明：「本會辦理會員大會與理監事會改選」，要全力挽救心血羅騰園。

21日曝光的屏東縣府社會處公文說，蔣月惠在羅騰園理事長的任期於2016年7月屆滿，縣府在今年清查社團時，分別於7月、10月要求羅騰園等未依法社團清查會籍、理監事會議等資料，但羅騰園等都未依規定改善提報資料。即日起處以解散處分，收到公文一個月內清算財產並繳交人民團體解散報告表等，要求提報清算人，屆時，若再未提供，即由縣府指定清算人，辦理後續社團解散作業。

▼羅騰園行文給縣政府表示將舉辦理監事改選。（圖／翻攝自蔣月惠臉書）



身為羅騰園理事長的蔣月惠，經常在街頭拉小提琴募捐，長期服務身心障礙族群，因為不想要受限於理監事制度、行事綁手綁腳，才會堅持不開大會，蔣月惠曾表示「我很不甘心，以後這些孩子或工作人員要怎麼辦？」縣府社會處長回應，如果羅騰園在月底前改善完成，縣府已完成法令研究，可以把原處分撤銷，也就是羅騰園不必解散。

蔣月惠為了拯救羅騰園，22日在臉書公布一張公文，上頭是「基督教羅騰園肢體殘障服務協會」行給屏東縣政府的公文，表示在26日下午2點半將在屏東市和生路一段召開會員大會、理監事會改選。蔣月惠也對此無奈回應，不得不做出這樣的決定。

對此也有支持者在底下回文表示「一定要被解散了，才要照法令走」、「當妳身上有背負他人責任時、即不能任性而為的」、「法治社會一直一直都是法理情！虧你還是議員！」、「願一切平安順利就好」。

▼屏東縣議員蔣月惠。（圖／記者徐斌慎攝，資料照）

