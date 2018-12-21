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屏縣府勒令解散羅騰園　網友勸選立委　蔣月惠：不排除任何可能

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▲羅騰園違反人團體法縣府要求解散　蔣月惠：為了孩子不排除參選立委。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲網紅屏東縣議員蔣月惠接到縣府解散羅騰園的公文，想到孩子就淚崩，不排除參選立委。（圖／記者陳崑福翻攝蔣月惠臉書，以下同）  

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠21日在臉書貼出縣府公文以「羅騰園肢體殘障服務協會」違反《人民團體法》規定要求解散的公文，「我很不甘心，以後這些孩子或工作人員要怎麼辦？」引起網友關注 。

縣府社會處長劉淑美下午表示，已先前兩次連同縣內83個未依規定理監事等法人社團法人函文要求改善，羅騰園均未改善，如果羅騰園在月底前改善完成，縣府已完成法令研究，可以把原處分撤銷，也就是羅騰園不必解散。

蔣月惠對此表示，但月底只剩10天，要完成會員大會及理監事改選時間太急迫，為了羅騰園的孩子，「我拜託縣府可以延長到108年1月底」。

▲羅騰園違反人團體法縣府要求解散　蔣月惠：為了孩子不排除參選立委。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蔣月惠臉書貼出縣府要求解散羅騰園的公文。

縣府社會處公文說，蔣月惠在羅騰園理事長的任期於2016年7月屆滿，縣府在今年清查社團時，分別於7月、10月要求羅騰園等未依法社團清查會籍、理監事會議等資料，但羅騰園等都未依規定改善提報資料。即日起處以解散處分，收到公文一個月內清算財產並繳交人民團體解散報告表等，要求提報清算人，屆時，若再未提供，即由縣府指定清算人，辦理後續社團解散作業。

社會處長劉美淑強調，「縣府並非針對羅騰園」，縣府今年清查轄內共2200多個人民團體，發現有83個未依法申報相關理監事、會員大會會議紀錄及財務營運報告等的社團依法作業，於今年7月、10月函文要求改善，到目前還有51個社團未依法提報，羅騰園是其中之一，全部函文解散，一切依法行政。「縣府的立場是要羅騰園依法正常運作，而不是關閉」。

蔣月惠表示，羅騰園的錢來自捐款人，縣府如果要解散，錢要還給捐款人，捐款人是要幫助羅騰園的弱勢孩子，「政府憑什麼沒收？」，「我自己也捐款3~400萬元，我又沒有要捐給政府，也要還給我」，縣府如果真來硬的，為了孩子，「我要一定抗爭到底」。

針對縣府解散公文，有網友回應「選前安居樂業，選後清算鬥爭」，有網友要她選立委；也有網友建議「依法立案縣府就不會找碴了」、「不合法就是不合法」。也有網友勸她選立委，她笑笑說「為了羅騰園孩子的生路，不排除任何可能」。

據悉，蔣月惠今天才捐出這次選舉得票10806票，每票補助款30元32萬4180元與參選保證金12萬元，加上本月份的6萬元薪水給羅騰園。就接到縣府要撤銷公文，讓她接到記者詢問電話就淚崩。

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