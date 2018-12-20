影／選舉保證金+補助款+薪水共50萬　蔣月惠實現承諾全捐羅騰園



地方中心／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠在2018年九合一大選中獲得選區裡第一高票，得知當選的那天，蔣月惠就曾表示要捐出薪水、保證金以及補助款，20日上午蔣月惠就在屏東縣中華路上的台灣銀行打卡PO文，表示已經將3張支票捐給羅騰園，網友紛紛稱讚，這才是真正的民意代表。



▲屏東縣議員蔣月惠20日早上在臉書PO文，指出選舉保證金、補助款、薪水共50萬，已經捐給羅騰園。（圖／翻攝自蔣月惠臉書）

屏東縣議員蔣月惠日前曾因反對屏東縣政府拆除民宅，並在員警驅離時，咬傷1名女警，事後也前往分局致歉，當時網友紛紛指責蔣月惠在作秀，不過得知她其實是認真做事的議員後風向大變。

在2018年的九合一大選中，蔣月惠反轉2014年吊車尾選上議員的窘態，反以第一高票當選，得知順利連任後蔣月惠不是擺宴慶祝，而是在算這次選舉可以拿回多少錢。

由於這次共獲得了10806票，每票中選會的補助金額是30元，共可拿回32萬180元，加上選縣議員的保證金12萬以及12月的縣議員薪水6萬元，總額是50萬4180元，蔣月惠20日就將3筆金額以支票的方式捐給「羅騰園殘障協會」。

網友看到PO文後紛紛留言，「像議員這樣無私奉獻的人，非常非常少了」、「真正的民意代表」，甚至有人心擔心議員的錢會不夠用，希望留點錢給自己生活，不過蔣月惠回覆：「可以我夠用了，謝謝關心」。

▼3筆款項共50萬4180元，蔣月惠用3張支票捐出。（圖／翻攝自蔣月惠臉書）

