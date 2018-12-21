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全自動化無人看守水耕大麻　兩水電工倫敦網購栽種做發財夢　

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▲全自動化無人看守水耕大麻　兩水電工倫敦網購栽種做發財夢▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣兩水電工利用水電技術，栽種大麻，被屏東縣調查站查獲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓及黃姓水電工，因收入不穩定，憑藉水電專業，利用網路向英國購買大麻種子，涉嫌以水耕方式在屏東市租屋栽種大麻，屏東縣調查站獲報，近數月搜證，日前進行搜索，查獲大麻種子50餘顆及乾燥大麻葉成品約25公克，將他們帶回偵訊。

他們到案後坦承犯行，供稱還未賣出去就被查獲，「有夠衰」，經採尿檢驗均呈現吸食大麻的陽性反應，經檢察官訊問後，分別以12萬元及10萬元交保。

▲全自動化無人看守水耕大麻　兩水電工倫敦網購栽種做發財夢▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲大麻已開花。

屏東縣調查站於今年年6月間接獲線報，指出屏東縣38歲陳姓男子及35歲黃姓男子2人涉嫌在屏東市栽種大麻，牟取不法利益，經報請屏東地檢署檢察官李忠勳指揮，會同屏東縣警局屏東分局成立專案小組。

經過數月蒐證，於12月17日在屏東市執行搜索，查獲大麻活株12株及栽種、「水耕」製造器具一批，另於黃嫌家中扣專案人員蒐證發現，他們兩人平時為水電工，因工作機會減少、收入不定。

遂於今年4月中旬透過網路向英國賣家購得大麻種子一批，並在屏東市區內租用一間民房，1樓充當水電器材倉庫以掩人耳目，再利用2人水電工的技術，於2樓架設水管，以水耕的方式栽種大麻，不僅設置泵浦循環供水系統，以營養劑充當肥料，另能定時提供日光燈源照射，可以說是無人值守栽種法，加上該民房位處市區狹小巷弄內，增加專案人員的查緝難度，被檢調警人員突破困難，執行搜索並拘提2嫌到案送辦。

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關鍵字：屏東,調查站,大麻,屏東市

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