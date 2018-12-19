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屏東遊樂園人氣突變旺！　警識破「逮41人聚賭」查扣現金4600

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣某遊樂園最近生意變興隆，往來人車頻仍，屏東縣警局獲報發現內藏玄機，原來有人利用園內宴會廳當賭場，向法院聲請技搜索票翻牆入內查緝，屋內賭徒見警方出現，紛紛逃竄藏匿，仍被警方一一揪出，共抓到41人、查扣賭資新台幣4600元，訊後將郭姓主持人及把風依賭博罪嫌送辦，賭徒依違反社維法送法院裁處。

▲邀親友到遊樂園吃宴席吃喜酒　原來是聚賭　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方翻牆鐵絲網進入遊樂場宴會廳抓賭場。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）  

▲邀親友到遊樂園吃宴席吃喜酒　原來是聚賭　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警方逮獲賭徒及把風工具▼

▲邀親友到遊樂園吃宴席吃喜酒　原來是聚賭　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣警方日前接獲線報，指平常生意清淡某遊樂園，突然人氣變旺，車輛出入頻繁，情況可疑，警方派員查看，研判疑似有賭場進駐，經多次喬裝進入蒐證，果見宴席廳前把風人員，內有人聚賭。

向檢察官報告向院聲請搜索票，於12日17日16時25分許，由縣警局會同潮州、里港分局及保安隊、交通隊等優勢警力，翻越鐵絲網攻入該職業賭場內，在場男女賭客見警一哄而起，在宴席廳內四處逃竄藏匿，仍遭警方一一揪出。

警方說，郭姓主持人為掩人耳目，假借朋友聚會名義，向遊樂區承租宴席廳後，以撲克牌點數比大、小之俗稱「九仔生」方式call客賭博，還本以為天衣無縫，不料被警方識破。

縣警局局長葉明潭表示，農曆春節將屆，不少職業賭場伺機蠢動，賭博行為對於社會民風影響甚鉅，時有民眾因沉溺賭博，造成家庭失和悲劇或甚而鋌而走險從事犯罪行為，衍生諸多社會問題，將持續進行查緝掃蕩，展現政府維護治安公權力，讓縣民安居樂業。

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關鍵字：屏東,遊樂園,宴會廳,賭博

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