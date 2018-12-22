高雄陸客增2成「人進來」了！　濟南團確定1月開始800人包機來台

▲業者預估2019年來台陸客人數會上升2至3成。（圖／記者賴文萱攝）

記者張靖榕／綜合報導

高雄市長當選人韓國瑜高舉的「貨出去，人進來」大旗，選後陸客來台人數已經有起色，「韓流效應」預計會在明年3月真正發酵。高雄市旅館公會理事長劉坤福指出，「選後來到高雄自由行的陸客比以往多了1至2成」，所以對明年陸客來台人數增加「非常有信心」。

高市旅行公會理事長吳盈良指出，陸團來台前辦理入台證等相關程序，全程跑完時間至少要1個半月，預計明年1月中旬陸客來台人數才會更「有感」。他更表示，濟南團已經確定從2019年開始，就會分成5個架次，總共800人來台環島8天7夜，且因「南進南出」會在高雄待上2晚，1月13日的架次會有160人，這是2年來第一次有陸團包機來高雄。

旅遊公會全聯會召集人李奇嶽表示，相較於過去的高雄，韓國瑜確實是這次高雄旅遊前景看俏的「亮點」。他透露，已收到大陸旅行團的好消息，有多家旅行社在商談2019年的觀光行程，不少團都賣得不錯，預計高雄觀光會比今年好2至3成，也傳出大陸有航空公司想包機來高雄，更有大陸直銷公司為了獎勵員工，將旅遊行程安排在高雄。

對於陸委會「陸客沒來，是暖冬旅遊補助奏效」的說法，劉坤福理事長說，「其實政府的暖冬旅遊補助的確有效果，對高雄觀光產業發展同樣是正面的，旅遊業同仁也有和政府表達繼續補助的期望。」他認為，「明年陸客來台人數增加已經是一個趨勢，對此非常有信心。」