市長當選人沒有座車　韓國瑜參加活動後搭「小黃」離去

▲韓國瑜以維多利亞學校創辦人身分出席第19屆運動會。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、唐詠絮／雲林報導

韓國瑜以維多利亞學校創辦人身分回到學校，韓國瑜說進到校園就是創辦人身分，一向政治人物不太邀請，學術歸學術，政治歸政治，也符合校方的身分要求，下午5時許，獨自搭乘計程車離去，現場民眾都驚呼，「準市長竟沒有自己車」？

▲韓國瑜以維多利亞學校創辦人身分出席第19屆運動會，記者聯訪後便搭計程車離去。（圖／記者李忠憲攝）

韓國瑜致詞表示，今年邁入第19年運動會，今日是開幕式明日是比賽，只有優秀的年輕人才有優秀的國家，重視團隊精神才能培養出優秀的品格，也要謝謝所有家長，並祝福所有的人，現場小學生高唱夜襲，他感到非常的驚訝。

外傳魔鬼終結者阿諾將到高雄，韓國瑜也說，目前不方便證實，提早曝光不是一件好事，不過這都是好事，任何企業家、高知名人士到高雄，都是行銷高雄，能夠讓高雄市推向國際舞台，都非常歡迎。

關於就職邀請函前市長都尚未收到一事，韓國瑜也表示，楊秋興已經在3天前寄發，陳菊親自送是沒有的事，這都委託市政府寄送，至於交接小組像代理市長許立明等人，理所當然因為是市府人員，所以就未寄發，真的不是他本意。

回應完記者聯訪後，便在校門口搭乘計程車離去，民眾都驚說，「韓市長怎麼沒有自己車，搭乘計程車這是要去哪?」，留下一堆疑問。