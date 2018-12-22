影／探索高雄六龜山城魅力　曾姿雯功不可沒：一切感恩在心

記者宋德威／高雄報導

高雄市政府觀光局22日舉行「暖心六龜緩緩行」行銷影片發表會，由曾姿雯局長及日本旅台攝影師小林賢伍擔任影片代言人，大力行銷六龜魅力。為加強宣傳暖冬遊高雄，吸引國內外旅客來高，高市府觀光局特別邀請日本攝影師小林賢伍暢遊六龜山城，並由在地業者推薦寶來不老溫泉及特色DIY、美食與好茶，邀大家慢慢遊玩高雄山城後花園六龜寶來。

▲▼高雄市郊六龜區風景迷人，寶來有不少泡湯區價格合理可供遊客享受。（圖／記者宋德威攝，下同）

而這場記者會也是局長曾姿雯任內最後一場出席活動，曾姿雯受訪時表示「一切感恩在心」、「事務官都是留任的，事務官也是在執行業務的最前線，最主要還是局長的帶領，希望整個高雄的觀光能有更多的新元素加入，若又更多新的創意，相信對高雄市有更多的加分」。現場也有六龜業者直呼「局長加油！謝謝局長！」，頓時間氣氛帶有不捨。

▲高雄市政府觀光局長曾姿雯表示，藉由影片的拍攝，拉近旅人與店家距離，也更能呈現每位業者對服務品質的執著及用心。

曾姿雯表示，現在是網路行銷的時代，這次觀光局希望透過小林先生帶路，用旅人的角度介紹六龜這個美麗山城，包括山茶、愛玉咖啡、手作工藝植物染、香草生態、趣味山訓體驗、果乾、窯烤麵包DIY，以及多個景點，除了各店家特色，更強調業者「款待的心」。

影片主角小林賢伍說，來台灣已經快三年，到過許多地方、看過許多風景、也交了許多朋友，每個角落都有著微妙的不同，六龜是一處能讓他從心底感到舒服的山城，在好山好水好空氣中，了解認識六龜的人與景，讓他留下很深刻美好的印象，六龜多元豐富的農業、自然生態與歷史人文，真的很值得旅客前來。

六龜業者表示，從美食、農產、住宿、溫泉、趣味體驗，用遊程的方式表達，藉由協助拍攝的過程，業者也重新檢視本身觀光資源，這次的拍攝讓業者又動起來，也期待後續市府能有二部曲、三部曲，繼續為六龜行銷，創造商機也吸引年輕人返鄉就業。