阿諾演講行情曝光！每分鐘4萬8　巨星訪高雄至少要120萬

▲阿諾明年3月訪高雄，目前已初步定案 。

圖文／鏡週刊

日前準高雄市長韓國瑜透露，正在接洽某位重量級的好萊塢巨星前來高雄，大家都在猜可能是誰。而高雄市觀光局的準局長則透露，這位巨星就是阿諾史瓦辛格。雖然大家也都覺得阿諾跟高雄好像畫不上等號，但這的確還挺有意思的。

雖然 韓國瑜選前的「迪士尼樂園」 被證實根本沒辦法實現，但依然無損於他不斷丟出新的話題引起大家的關注，最新的訪問高雄好萊塢巨星，被證實就是阿諾史瓦辛格，雖然阿諾方面也沒有表達正式回覆、整個行程也沒有確認，但無可否認這是有趣的話題。照理說，要阿諾專程跑來亞洲一趟，會有不少費用，因為阿諾在美國光是替大學畢業典禮致詞，就要收費4萬美金，這個行情曝光還是因為阿諾去年婉拒了休士頓大學給他的酬勞，顯然阿諾並不把替大學畢業典禮演說當成賺錢謀生的工具。

阿諾演講的行情是每分鐘 1,600美金（約新台幣4萬8千元），演講長度約 25分鐘，一場要價約新台幣120萬，也沒有所謂「講兩句話」就草草了事、更不可能要他延長時間（又不是唱KTV）。在他從加州州長卸任後，他主要的工作內容不是拍攝電影，而是受邀替各個單位演講，像是公司行號的激勵演說、或者公司年會等。而演講本身的收入以外，所有的邀請單位還要負擔相關的交通食宿費用，他需要特大號的房間、豪華禮車接送等標準的「配備」，這樣才請得動阿諾。但至於海外的演講邀約，到底怎麼跟阿諾「算錢」，或者又要支付哪些相關的交通費用，還不清楚。

阿諾預計在明年推出一部全新的《魔鬼終結者》電影，監製是原創導演詹姆斯卡麥隆，而劇情也跟之前幾部 《魔鬼終結者》毫無關聯，會直接承接《魔鬼終結者2》的結局，另闢新的戰場。所以阿諾有可能是為了這部新片宣傳，「順便」造訪高雄嗎？雖然出資者之一是對岸的騰訊電影，但通常來說好萊塢影星都是專程到對岸打片，「順便」的可能性不高，但無論如何「阿諾到高雄」已經成功炒起了話題。



更多鏡週刊報導

能當天王嫂絕非偶然 昆凌做人滿分從這點看出

金秘書要來台灣了 朴敏英邀粉絲共度My Day