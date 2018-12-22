影／柯文哲稱九二共識「標籤化」　韓國瑜：不能只從嘴巴滑過去

記者崔至雲／台北報導

政治大學東亞研究所22日舉辦50周年所慶，高雄準市長韓國瑜也現身，但餐會現場不對外開放，韓國瑜僅在餐會門口受訪。對於媒體問到台北市長柯文哲提到的兩岸一家親與九二共識已被「標籤化」，韓國瑜回應，和自己的看法不同，若只是標籤化，那兩岸一家親與九二共識只是「在嘴巴滑過去」，沒有辦法得到心裡的認知。

▲政治大學東亞研究所22日舉辦50周年所慶，準高雄市長韓國瑜出席參加。（圖／記者崔至雲攝）

身為政大東亞研究所畢業的韓國瑜，今晚也現身50周年所慶，一道現場就神態輕鬆的表示，很開心重回學校，可以看到師傅、師兄弟姊妹，今天沒有特別要與系友分享什麼，只是單純聊聊天、喝酒、話家常。

對於前政大東亞所所長趙春山誇韓國瑜「聰明靈活」，韓國瑜僅說，老師客氣了，以前功課很不好，還被老師當過。

▲政大東亞研究所所慶 。（圖／記者崔至雲攝）

當媒體問到柯文哲提到的兩岸一家親與九二共識在台灣已被「標籤化」，韓國瑜回應，這和他的想法不一樣，如果兩岸一家親與九二共識只是從嘴巴滑過去，那也沒有辦法打從心裡認知，如果把兩岸交流、和平交流來往，限縮在嘴巴，那麼不會有效果，認為真的要從心裡面認知，還要實際去推動，並且讓民眾過比較好的日子，不要再走上兩岸糾葛的狀態。

另外，針對有民眾對於韓國瑜就任當天將交通管制5天已有民怨，他回應，他明天就要跟高雄市警察局說，如果造成擾民的狀態，一定萬萬不可，初衷是希望行銷高雄，讓30年的風水輪流傳，希望未來南方可以崛起，讓台北高雄變成經濟雙引擎，雖然目前還不了解維安細節，但會再與警察局進行溝通協調，不要造成擾民狀況。

