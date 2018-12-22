一卡通韓國瑜就職限量版　網友酸爆：「設計到失去購買慾望」

▲一卡通推出就職限量版，網友酸爆設計 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

IPass一卡通公司在臉書發表，紀念韓國瑜就任市長的2版限量卡，每張100塊，僅限24跟25兩天發送，每個版本一天限量888張，不過沒想到消息一放出來後，網友非常不領情，紛紛展現毒舌功力，有人說是：「這設計是個笑話嗎？」還有人說：「這挺會設計，因為讓購買的慾望都沒有」。

這次一卡通的設計版面總共有兩款，一款是以國旗為底圖，上面有韓國瑜競選口號「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，由於國旗底是為紅色，所以口號字體顏色是白色為主，而另外一款主打「歡迎哩來高雄玩」，一個類似熊的卡圖通樣在喝咖啡，熊頭頂也有一隻像似貓的卡通圖樣拿著杯子，乍看有點像卡通「加菲貓」。

看到這兩張一卡通，網友留言酸爆了，有人反諷說「竟然設計出讓我連購買的慾望都沒有的卡，你們挺會設計的」，也有人直言「史上設計最爛的一卡通」，「太沒有質感」、「豪可怖，第一次讓我失去購賣慾望的設計」，也有人針對888張這個發行數量，認為看不起韓粉的人數。

不過也有網友提到，那一款有熊跟貓的卡片設計，應該是幫陳其邁跟他的愛貓「陳小米」推出的，網友說那款是「可愛邁邁咖啡卡」，也有人提出建言，應該把摩天輪、挖石油、迪士尼等概念放到設計當中。