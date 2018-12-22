懷孕2個月被fire！家中還有1歲娃　孕婦怨：單薪家庭怎麼生存

▲懷孕2個月就被fire，孕婦媽難過一懷孕就失業。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

雖然現在性別平等的觀念已經比過去普及許多，有些女性在職場上仍會面對不合理的待遇。彰化一名媽媽才剛懷孕2個多月，主管得知後馬上要她走人，大女兒已經快滿一歲了，光靠先生一個人的收入，根本沒辦法支應家中龐大的開銷，讓她難過地說，難道孕婦就不能工作嗎？

女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，她最近懷上第2胎，才2個多月而已，主管馬上跟她說，「做到這個月底吧！再去找個比較好一點的工作」，她努力爭取做到年後在走，卻被主管以「過年很忙怕危險」為由拒絕，她難過地說，「懷孕根本找不到工作阿，除非遇到佛心老闆」。

雖然老公也有穩定的工作，但家裡開銷大，她還是希望能幫忙分擔一些，「家裡有個快一歲的小孩要養，有車要繳貸款要養，雖然尿布因為當初親友送的，還不需要花費，但也快用完，奶粉因為女兒過敏體質，所以不得不喝水解奶粉！一罐就要800，加上米精總共要1000」，光靠老公一個人的收入根本沒辦法支應。

她在文中也說，能夠體諒公司怕發生事情的立場，但要是孕婦能夠自己注意安全，也是和一般人沒兩樣的，「難道懷孕了，就真的不能工作嗎？為何沒有給孕婦一個機會呢？就因為懷孕了，就失業了」，現在的社會單薪家庭很難生存，「如果有辦法，我早在家裡顧女兒，不用工作等懷孕就好了。」

網友們看到她的遭遇都非常同情，紛紛留言為她抱不平，「懷孕被迫辭職可以去勞保局申訴啊」、「懷孕期間雇主是不可辭退員工」、「我也是懷孕就失業」，也有不少網友鼓勵她，「版媽加油，老闆會解僱你也是為了孩子好，可以找一些家庭代工或是網拍兼著做」、「總會有好事發生的，加油，祝你一切順利喔」。

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