幼兒園前被兒子丟包！爸爸「慘淪9527」：他牽可愛小女生，不理我

▲兒子還記得爸爸跟在後面嗎QQ。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

一名爸爸在臉書社團《爆怨公社》表示，每天送兒子去幼稚園都需要把人抱進教室，不然就會假哭或鬧脾氣，哪曉得兒子有一天突然變樣，牽著可愛的女同學、腳踩愉快步伐往教室前進，「叫他拿書包也不理我，叫他慢慢走也不理我，當我9527喔」。PO文曝光引發網友爆笑，說女同學的爸爸現在很火，「求女同學爸爸的內心感受」、「女孩爸爸在後面，心都碎了」。

爸爸透露，當時只是和其他人講話，沒想到一回頭兒子就牽了一個可愛小女生，兩人踏著愉快的步伐往教室走，身為爸爸的他只能拎著書包在後方追人，「七辣你在牽，書包我在背，當我9527喔，歸巴豆火」。

▲電影《唐伯虎點秋香》中，周星馳在當下人時的編號就是「9527」。（資料照／friDay影音提供）

也因為受不了兒子行徑，決定將「豬哥行為」拍下，「我要用兒子換女兒啦，小女生的前世情人應該拿著刀在等你了，兒子只對他娘貼心從來不關心我」。網友看完貼文笑翻，「這是專業的」、「以後你不用擔心你兒子找不到老婆」、「爸爸是書僮的概念」。

另外有不少網友跪求女孩爸爸的心裡陰影面積，「女同學的爸爸在後面他非常火」、「等等就看到女童學爸爸上抱怨發文了」、「女孩爸爸在後面，心都碎了」，原PO也笑回「揍他揍他，我不反對」。

▲爸爸被丟包超無奈。（圖／翻攝自爆怨公社）