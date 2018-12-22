大陸2019年資本市場改革方向定調：有活力、有韌性

▲貿易港口。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中央經濟工作會議確定，2019年要抓好七項重點工作任務，在加快經濟體制改革中，特別點題改革狀況，會中提到，在金融運行中具有牽一發而動全身的作用，要通過深化改革，打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，提高上市公司質量，完善交易制度，引導更多中長期資金進入，推動在上交所設立科創板並試點註冊制盡快落地。

據《澎湃新聞》報導指出，相比2017年會後新聞稿中，「促進多層次資本市場健康發展，更好為實體經濟服務，守住不發生系統性金融風險的底線」的簡略表述，2018年中央經濟工作會議對資本市場關注度明顯更高。

今年的中央經濟工作會議明確提出，資本市場在金融運行中具有牽一髮而動全身的作用，對於資本市場作用的定位之高，在如此高規格的會議中相當少見。

人民銀行副行長、國務院金融穩定發展委員會辦公室副主任劉國強，日前也主持座談會，聽取對當前資本市場改革發展的意見建議，提升資本市場戰略地位也是議題之一。

▼中央經濟工作會議提出，提高上市公司質量，完善交易制度，引導更多中長期資金進入。（圖／CFP）

其次，明確了目標。今年的中央經濟工作會議為資本市場改革設定了具體目標，即打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。規範、透明、開放，是資本市場改革的一個固定目標，活力不足，在經濟下行階段，資本市場體現得尤為明顯，韌性不足，則是中國資本市場的一大頑疾。相比成熟資本市場，中國資本市場散戶較多，容易大起大落。

設定具體任務，今年的中央經濟工作會議提出，提高上市公司質量，完善交易制度，引導更多中長期資金進入，推動在上交所設立科創板並試點註冊制盡快落地。

具體來說，提升上市公司質量，需要加強上市公司治理，規範信息披露和提高透明度，創造條件鼓勵上市公司開展回購和並購重組，完善交易制度，需要減少交易阻力，增強市場流動性，減少對交易環節的不必要乾預，讓市場對監管有明確預期，讓投資者有公平交易的機會。

鼓勵價值投資，並發揮保險、社保、各類證券投資基金和資管產品等機構投資者的作用，引導更多增量中長期資金進入市場，在上交所設立科創板並試點註冊制，同樣在緊鑼密鼓推進。

證監會正把習近平關於在上海證券交易所，設立科創板並試點註冊制的重要指示，作為新時代資本市場深化改革的頭等大事，抓緊落實落地。