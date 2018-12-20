Fed再升息1碼！不甩川普「緊縮貨幣政策」　美股道瓊重挫351點

▲美國股市19日收盤。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

美國股市19日中盤上漲，市場矚目美國聯邦準備理事會（Fed）公布利率決議，宣布升息1碼，把聯邦資金基準利率區間調升為2.25%至2.5%。道瓊工業指數一度上漲240點，最後終場大跌351.98點或1.49%，至23323.66點。

那斯達克指數下跌147.08點或2.17%，6636.83點作收；標準普爾500指數下跌39.20或1.54%，來到2506.96點。

美國聯邦準備理事會（Fed）19日宣布升息1碼，把聯邦資金基準利率區間調升為2.25%至2.5%，採取較緊縮的貨幣政策以符合市場的預期，完全無視美國總統川普（Donald Trump）的批評。這是聯準會今年第4度升息，從2015年底啟動升息循環後，已經升息了第9次。

川普多次點名批評，甚至把美國股市下跌歸咎於聯準會。

由於美國GDP數據良好，失業率僅3.7%，Fed決議再升息一碼，為2018年第4次升息。川普才警告，Fed必須謹慎以免重蹈覆轍，不過聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）和聯邦公開市場委員會（FOMC）所有成員無異議通過決定升息一碼，同時也強調升息決定無關政治考量。

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