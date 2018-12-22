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ET民調／去蔣化三步驟惹議　62.2%支持廢撤促轉會

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▲▼蔣公銅像,蔣中正,蔣介石,建國中學,建中,轉型正義。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣公銅像。（示意圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

促進轉型正義委員會成立運作至今爭議不斷，被人認為是東廠而應該要廢撤，日前促轉會又提出拆除蔣公銅像等三步驟引發爭議，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有6成網友支持廢撤促轉會，對於促轉會提出「去蔣」3建言，均有6成9以上網友不支持，其中又以三軍儀隊撤出中正紀念堂、國幣去蔣化各有近8成不支持，比率最高。

▲▼促轉會民調。（圖／ETtoday民調中心）

▲有62.2%網友表示支持廢撤促轉會支持度，27.5%不支持。（圖／ETtoday民調中心）

調查發現，有62.2%網友表示支持（非常支持48.1%、還算支持14.1%）廢撤促轉會，而27.5%網友則表示不支持（不太支持15.0%、非常不支持12.5%）。

▲▼促轉會民調。（圖／ETtoday民調中心）

▲25.8%支持拆除蔣公銅像，69.0%不支持。（圖／ETtoday民調中心）

針對促轉會表示國防部應配合拆除蔣公銅像，有25.8%網友表示支持（非常支持11.7%、還算支持14.1%）全面拆除蔣公銅像，有69.0%不支持（不太支持21.3%、非常不支持47.7%）。

▲▼促轉會民調。（圖／ETtoday民調中心）

▲16.0%支持三軍儀隊撤出中正紀念堂，高達79.9%不支持。（圖／ETtoday民調中心）

至於有關三軍儀隊是否應撤出中正紀念堂，僅有16.0%網友支持（非常支持9.5%、還算支持6.5%），高達79.9%網友表示不支持（不太支持27.4%、非常不支持52.5%）。

▲▼促轉會民調。（圖／ETtoday民調中心）

▲17.7%支持紙鈔、硬幣改版，79%不支持。（圖／ETtoday民調中心）

此外，促轉會也行文要求中央銀行提供有蔣公肖像的200元紙鈔和1元、5元、舊版10元硬幣改版的成本與時間，調查結果發現，僅有17.7%表示支持（非常支持8.4%、還算支持9.3%），另外有79.0%不支持（不太支持21.1%、非常不支持57.9%）。

調查顯示，大多數的網友們對於促轉會日前提出軍隊內部移除蔣公銅像、三軍儀隊撤出中正紀念堂，及新台幣鈔「去蔣」的三大建言均不表支持。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2018年12月18日至12月20日進行，調查方法是透過「網路調查」，以台閩地區年滿13歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,279份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.7%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（107年11月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區13歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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關鍵字：促轉會,去蔣化,轉型正義,蔣公銅像

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