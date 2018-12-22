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促轉會風波不斷遭罵「豬隊友」　預算恐被提案刪光？

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▲▼促轉會召開半年任務進度報告記者會。（圖／促轉會提供）

▲促轉會代理主委楊翠。（圖／促轉會提供）

記者潘永鴻／台北報導

促進轉型正義委員會近期爭議不斷，主張拋出改國幣、中正紀念堂撤儀隊、拆除蔣公銅像等主張，遭受國民黨、親民黨攔截提凍結預算，又遭指是民進黨的麻煩製造者。如今促轉會預算是否恐遭刪減，促轉會發言人葉虹靈22日表示，一切尊重立法院運作，本會轉型正義、平反司法不法、療癒創傷等議題執行工作，不受影響，盡本份堅守崗位。

國民黨立委林為洲今天表示，促轉會預算應該由接下來的新任行政院長，重新提名新任主委後，再提出新制預算，因楊翠現在只是代理主委，她也無法備詢，目前提出的預算對未來的新任主委恐也會有影響，不如等到新任主委上任，再重新提出預算。

國民黨先前召開半年工作進度報告記者會，對於促轉會代理主委楊翠表示，「目前有威權象徵的國幣面額為新台幣1元、5元、舊版10元（蔣介石肖像）及鈔票200元，促轉會也正式行文給中央銀行」，引發外界討論。國民黨團認為，促轉會明年的預算全部刪光光，2020年將公投提案廢除促轉會。

▲▼國民黨團召開記者會。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨團召開記者會。（圖／記者徐政璿攝）

對於東廠事件後，親民黨團也表示，目前由楊翠代理主委的促轉會，提出去銅像、撤儀隊、改國幣等意識型態掛帥，且浪費民脂民膏的種種主張，既背離促轉條例的立法宗旨，又引發社會各界撻伐，連府、院、民進黨團都覺得不妥，顯示促轉會已無法適當執行任務，現任促轉委員們已不適任。

因此，親民黨團建議，現任促轉會委員皆應自請辭職，否則親民黨團將提案將108年度促轉會預算全數凍結，直至新任委員上任為止。

親民黨立委陳怡潔在記者會中指出，楊翠對於代理主委一職，當初回答：「我認為第一要務是釐清真相、確立責任歸屬、平反修復。」但當上代理主委後，現在做的卻是要新台幣改版、軍中去蔣銅像以及儀隊撤出中正紀念堂。

陳怡潔委員表示，楊翠不僅把當初回答問券的答案忘光光，也忘了「1124滅東廠」讓執政黨的慘敗，促轉會「功不可沒」，證明促轉會不僅不檢討自己已經是執政黨的「豬隊友」，現在甚至還變成是染了非洲豬瘟的豬隊友，還要搞政治、搞對立並且浪費民眾納稅錢，請問楊翠主委，目前代理促轉會主委已經名不正言不順，憑甚麼還把「促轉會」轉型升級成為「太上委員會」？

▲▼親民黨團立委陳怡潔、李鴻鈞、周陳秀霞。（圖／記者潘永鴻攝）

▲親民黨團立委陳怡潔、李鴻鈞、周陳秀霞。（圖／記者潘永鴻攝）

促轉會頻頻爭議不斷，就連民進黨黨團幹事長李俊俋在18日也指出，黨團希望促轉會先做好「平反司法不公」的工作，國幣問題目前「沒有急迫性」；準台南市長黃偉哲、綠委許智傑也說，提這個時機不太恰當，「拼經濟比較重要」。

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關鍵字：促轉會,民進黨,親民黨,國民黨

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