快訊／偷帶「3kg滷豬腳」8隻腳闖關…26歲女陸客慘收20萬罰單　當場臭臉

▲又抓到偷帶「3kg滷豬腳」闖關罰20萬，女陸客臭臉。（圖／關務署台北關）



記者許力方／綜合報導

非洲豬瘟疫情延燒，繼有陸配女子從福州搭機返台，為了包湯圓給丈夫吃，帶著生鮮豬絞肉入境，慘遭海關查獲罰20萬元，當場痛哭喊「我不識字沒看新聞，才帶一點豬肉怎麼罰這麼多…」未料，關務署台北關21日晚間6時50分許，又抓到有26歲女陸客攜帶3公斤滷豬腳入境，再罰20萬元，被攔查時才問「有什麼不能帶嗎？」表示不清楚豬肉不能入境台灣。

關務署表示，晚間6時50分，搭乘立榮航空公司第B7-109次班機，自大陸瀋陽入境的26歲路姓女陸客，未據書面或口頭申報，又選擇由第9號綠線免申報檯通關，經關員攔查，結果發現託運行李內有豬腳3公斤，4袋真空包裝共8隻滷豬腳，依規開罰20萬元。知道要被罰20萬元，她整路臭臉，表現相當不悅。

事實上，台北關下午才發生陸配帶豬絞肉事件，引發熱議。55歲黃姓陸籍女子當時從福州搭乘立榮航空班機返台，因未據書面、口頭申報，直接選擇綠線免申報檯通關，遭關員攔查後，在手提行李中發現0.3公斤的生鮮豬絞肉；她一收到20萬元罰鍰裁處書，當場手足無措，驚慌打電話向丈夫哭喊「我不識字啊！不知道不能帶肉…一點小東西怎麼罰這麼多錢，怎麼辦？」

非洲豬瘟來勢洶洶，大陸已有23省分淪陷，疫情持續延燒！農委會20日才剛從高雄小港機場查獲的澳門豬肉腸驗出非洲豬瘟病毒，21日又在台中港查獲的大陸豬肉製品「燕皮」驗出病毒，累積已達7例，強調若這樣的肉品進到國內，再被豬吃到，豬一定會發病，「這是非常嚴重的問題，危險性相當高」，初步預估台灣經濟至少損失1500億元。

燕皮是大陸福州的傳統食品，又稱燕丸，形狀類似餛飩，但是由剁碎的豬肉和麵粉揉製而成。農委會表示，第7例驗出非洲豬瘟的案例是16日在台中港的客輪被查獲的大陸豬肉製品燕皮，裡面含有生豬肉，檢驗結果也確認有非洲豬瘟病毒，且是活體，和先前驗到的煮熟香腸等不一樣。

農委會目前查獲違規入境台灣的肉品已有6例，分別是10月31日、11月13日、11月30日、12月12日2例及12月20日1例。副主委黃金城指出，7件陽性案例中有4件集中在12月被驗出，顯示大陸疫情仍然嚴峻，罹病豬隻沒有確實移動管制，肉品衛生屠前屠後檢查恐怕也沒有落實，藉由豬肉產品傳播疫病的風險仍然很高。

▲帶豬絞肉入境，陸配遭罰20萬痛哭。（圖／取自楊諮宜臉書）



▲第7例非洲豬瘟病毒，台中港查獲大陸豬肉燕皮（圖／農委會）

