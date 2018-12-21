陸配攜肉被罰20萬！掀中國網友論戰　廣告小妹：又不是只針對陸配

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

為了防堵中國大陸的「非洲豬瘟」疫情擴散來台，農委會連續提高了首次違規罰款至20萬元，目前已經有3名陸配聲稱「不知情」遭到開罰，消息也在大陸引發熱烈討論。對此，同樣身為陸配的網紅廣告小妹表示，「此次開罰並非針對陸配，也是有台籍被罰同等金額不是？罰你不是因為你的身份啊！」

經常在臉書針對時事發表看法的廣告小妹說，日前3起陸配攜帶肉品入境而被開罰20萬，有人私訊她說「妳自己也是陸配，妳怎麼可以沈默！」因此她決定在臉書公開回覆。她說：「被開罰的三位陸配同胞分別是：攜帶15份陸製豬肉乾的何女、攜帶0.58公斤祖國火腿腸的陳女、攜帶300公克生肉入境的黃女。」

▲帶豬絞肉入境，陸配遭罰20萬，激動痛哭。（圖／取自楊諮宜臉書）

何女表示不知道真空包裝的豬肉乾會有問題；陳女則說是孩子在電話裡說想吃火腿腸沒有想太多；黃女則供稱她不識字。廣告小妹表示，她相信「三位陸配的不知情」可能是真的，像黃女55歲來自福建，那個年紀的女性，若生長在福建農村，不識字就很正常。

不過現在局勢不一樣，因為非洲豬瘟真的可怕。廣告小妹嘆說，她能理解陸配們的行為與思考邏輯，「可不知情只能解釋違規行為，卻不能免責。」、「黨封鎖消息、不能接收LINE、不識字，依然不能推翻她們將台灣養豬業曝光在感染非洲豬瘟的風險下這個事實。」

▲陸配攜肉返台被開罰20萬元，消息中國大陸地區引發討論。（圖／記者謝承恩攝）

儘管陸配在台灣是相對弱勢，但廣告小妹覺得「弱勢又怎樣？」、「正因為我們不想也不該被針對，所以更不能要求特權。何況此次開罰並非針對陸配，也是有台籍被罰同等金額不是？罰你不是因為你的身份啊！」同時她也覺得這些陸配在台灣的家人也有責任，像陳女知道孩子要吃火腿腸，不是代表雙方是有聯絡嗎？

廣告小妹最後說，「無論你是誰，陸配美配火星配，都請不要冒險攜帶任何國家的肉製品入境。」、「被罰款事小，錢能解決的都是小事，但整個台灣經濟都將受到嚴重影響。」、「別的你可以不思量，若你害我以後吃不到豬腳飯，我會找到你，然後宰了你。」

根據農委會公開資訊，自18日提高裁罰額度後，全國各機場、港口查獲案件數，18日9件（裁罰20萬元2件、3萬元6件、1萬元1件）、19日5件（裁罰20萬元1件、3萬元4件），20日7件（裁罰20萬元2件、3萬元4件、1萬元1件）21日新增裁罰20萬元1件（中國生鮮豬肉餡料）。