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影／冏星人繼母超有名！「我來自中國台灣」遭起底　挖出來頭響亮的她

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記者葉國吏／綜合報導

台灣知名YouTuber冏星人（舊名：囧星人），日前因入駐《今日頭條》，介紹自己是「中國台灣的冏星人」，讓其臉書粉絲專頁瞬間湧入許多網友洗版，隨後冏星人雖然立即發文澄清「貼文不代表她的立場」，但仍有許多網友對她相當關注，甚至發現冏星人的繼母身分，竟然是赫赫有名的高雄市長落選人璩美鳳。

囧星人坦承曾被性侵。（圖／翻攝自囧星人臉書）

▲台灣知名YouTuber冏星人。（圖／翻攝自囧星人臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自今日頭條）

▲冏星人發布微頭條。（圖／翻攝自今日頭條）

冏星人日前入駐《今日頭條》，發布的第一條微頭條便先和網友打招呼「嗨，大家好，我們是來自中國台灣的冏星人。很開心入駐今日頭條～書評、影評，還有一些冏人的冷知識，都在我的今日頭條哦～」對此大陸網友紛紛表達歡迎，但台灣的網友卻是湧入她的臉書粉絲專頁貼文洗版。此事亦即在批踢踢上成為熱議。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／余双崙）

▲鄉民貼出冏星人(左二)與其父余双崙(左一)合照。（圖／翻攝批踢踢）

有眼尖的鄉民發現，本名余玥的冏星人，其父就是在2011年與高雄市長落選人璩美鳳登記結婚的台商余雙崙。對於「冏星人的繼母是璩美鳳」鄉民曾經一度熱議。鄉民還在批踢踢上貼出冏星人與余雙崙的合照，並說「娶璩是真的，他爸臉書照片和娶璩的那個人一樣，也有囧的照片」。

▲▼璩美鳳的繼女傳出是台灣知名YouTuber冏星人。（圖／翻攝維基百科）

▲璩美鳳的繼女傳出是台灣知名YouTuber冏星人。（圖／翻攝維基百科）

▲▼ 璩美鳳將連續88天直播。

▲高雄市長落選人璩美鳳。（圖／地方中心攝）

從璩美鳳的維基百科上也可以看到描述「2011年7月6日，璩美鳳與余雙崙在台灣登記結婚，兩人生有一子余其融，繼女為臺灣知名YouTuber余玥（囧星人）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／余双崙）

▲余双崙貼出跟璩美鳳的合照，並稱她是老妻。（圖／翻攝自Facebook／余双崙）

從余雙崙的臉書上可以看到，在2015年時余雙崙也po出與璩美鳳的照片說「這一刻感謝從不參與戶外活動的老妻，陪我父子倆在莽莽叢林中途步數公里，香汗淋漓險些中暑休克，再次感謝銘謝。」

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關鍵字：冏星人,璩美鳳

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