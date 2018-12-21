帶豬絞肉回台要包湯圓　陸配遭罰20萬痛哭：我不知道不能帶

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一名嫁到台灣的大陸籍女子今（21日）天從福州搭機入境時，被海關查獲攜帶0.3公斤的新鮮豬肉餡料，因此遭開罰20萬元。她拿到裁處書時激動落淚，表示自己攜帶豬肉是想要包湯圓給家人吃，「才帶一點肉，怎麼罰這麼多！」





▲帶豬絞肉入境，陸配遭罰20萬，激動痛哭。（圖／取自楊諮宜臉書）

關務署台北關下午發布消息指出，13時40分許，搭乘立榮航空公司第B7-180次班機自中國大陸入境的黃姓中國籍旅客，未據書面或口頭申報逕擇由第9號綠線（免申報）檯通關，檢查二課一股執勤關員予以攔查，結果於其行李內查獲未申報之新鮮豬肉餡料0.3公斤，依動物傳染病防治條例規定，開具第A004799號移送檢疫單移由行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局續辦，防檢局依上述規定開立編號20003102號裁處書，處新台幣20萬元整罰鍰。

▲▼一名旅客從桃園機場入境，被查獲攜帶新鮮豬肉餡料。（圖／關務署台北關提供）

據了解，這名55歲的黃姓女子嫁來台灣2年，目前僅取得台灣居留證，她之前回家鄉，友人知道她要回台灣，建議她可以帶一些家鄉味回去，所以她在市場花了50多元人民幣購買豬絞肉等材料，想說包湯圓給在台灣的家人吃，結果卻因此觸法。

黃女拿到裁處書時，以為要當場繳20萬元才能入境，驚慌地打電話給丈夫，「才帶一點肉，怎麼罰這麼多！」「我不知道不能帶肉！」說著說激動落淚。她解釋，自己不認識字，所以根本看不懂那些宣導資訊，不知道什麼新規定。

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