7件非洲豬瘟病毒遍部各地　農委會：大陸政府根本沒有管制

▲又驗出非洲豬瘟病毒！第7例是台中港查獲的大陸豬肉燕皮。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

非洲豬瘟疫情持續擴大，農委會21日再次驗出1例非洲豬瘟病毒基因，樣品是16日台灣旅客從大陸福建違規攜帶的燕皮，當時裁罰5萬元，是第7例案例。農委會副主委黃金城表示，從檢驗案例得知，豬瘟分布各省，大陸政府根本沒有去管，不管是否感染、死亡，都變成加工製品，呼籲民眾不要再將疫區肉品帶進台灣。

▲農委會表示，檢驗出陽性檢體時間越來越近，表示大陸豬瘟疫情持續嚴重。（圖／記者崔至雲翻攝）

目前查獲違規入境台灣的肉品已有6例，分別是10月31日、11月13日、11月30日、12月12日2例及12月20日1例。黃金城指出，7件陽性案例中有4件集中在12月被驗出，顯示大陸疫情仍然嚴峻，罹病豬隻沒有確實移動管制，肉品衛生屠前屠後檢查恐怕也沒有落實，藉由豬肉產品傳播疫病的風險仍然很高。

黃金城進一步說明，在媒體上所得知的大陸已有99件案例，但他認為99件只是選擇性的報告，實際案例可能100倍也說不定，所採檢體來自瀋陽、哈爾濱紅腸、重慶、澳門及福建，顯示大陸各地均有疫情，且其前述之相關管控措施均未落實 。

▲旅客攜帶豬肉製品檢驗陽性概覽圖。（圖／記者崔至雲翻攝）

黃金城也說，這次驗到的燕皮是由生的碎豬肉打碎而成的薄皮，因此驗到的病毒也是活體，跟先前驗到的煮熟香腸等不一樣，如果這樣的肉品進到國內，再被豬吃到，豬一定會發病，「這是非常嚴重的問題，危險性相當高」，初步預估台灣經濟至少損失1500億元。

黃金城嚴厲表示，帶這些肉品入境台灣一點意義都沒有，對自己的健康也沒有好處，也沒有必要去吃這些肉類產品，同時也呼籲台灣民眾，前往大陸時不要再去參訪畜牧場，因為鞋子、褲管沾到，還是極有可能將這些病毒帶進台灣，同時也不要在網購肉類產品，將會讓台灣帶來嚴重災奈，「到時候只能天佑台灣」。

▲豬瘟病毒驗出第7例，黃金城表示，豬瘟若進到台灣將帶來嚴重災奈，「到時候只能天佑台灣」。（圖／記者崔至雲攝）