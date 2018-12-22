快訊／陸客偷渡「雞鴨牛豬」入台　1.2公斤真空包開罰20萬

▲12月21日晚間10點查獲陸客私帶肉品1.2公斤入台。（圖／關務署台北關提供）

生活中心／綜合報導

為了防堵中國大陸的「非洲豬瘟」疫情擴散來台，農委會連續提高了首次違規罰款至20萬元，但依然持續查獲有人私帶肉品試圖闖關。

21日晚間10點左右，一位自大陸上海浦東入境的黃姓陸客，搭乘長榮航空BR-721班次來台，行李內查獲多包豬、牛、雞鴨等肉製品、共1.2公斤，依照動物傳染病防治條例，開罰新台幣20萬元。

非洲豬瘟來勢洶洶，大陸已有23省分淪陷，疫情持續延燒！農委會為了防堵祭出重罰後至今已經查獲8例，強調若這樣的肉品進到國內，再被豬吃到，豬一定會發病，「這是非常嚴重的問題，危險性相當高」，初步預估台灣經濟至少損失1500億元。

▲第7例查獲的大陸豬肉燕皮（圖／農委會提供）

除了最新查獲的以外，日前已查獲6例非洲豬瘟病毒，分別是10月31日、11月13日、11月30日、12月12日2例、12月20日1例、12月21日2例。副主委黃金城指出，7件陽性案例中有4件集中在12月被驗出，顯示大陸疫情仍然嚴峻，罹病豬隻沒有確實移動管制，肉品衛生屠前屠後檢查恐怕也沒有落實，藉由豬肉產品傳播疫病的風險仍然很高。