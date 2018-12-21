台水宜蘭清洲淨水場　獲ISO 14001驗證

▲▼台水公司第八區管理處清洲淨水場通過ISO 14001驗證， 邁入國際級符合環境友善標準之淨水場。（圖／台水公司第八區管理處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台水公司第八區管理處清洲淨水場，於2018年順利通過ISO 14001驗證，並將於24日上午舉行成果發表及頒證典禮，由台灣檢驗科技(SGS)授證，成為台水公司第23座取得ISO驗證之淨水場，也是宜蘭地區第2座淨水場。

台水公司第八區管理處表示，獲ISO 14001驗證的清洲淨水場，位於宜蘭縣三星鄉，2015年建廠完成，其原水來自於羅東溪伏流水，設計出水量8萬噸，供水區域包括五結、羅東、冬山等行政區域，並可支援至宜蘭縣溪北地區，為宜蘭縣內最大供水量之淨水場，肩負民生及工業用水之重責大任。

此外，清洲淨水場將淨水作業流程中之環境議題，藉由P（plan）─ D（do）─C（check）─A（action）的管理方式，找出淨水場存在的環境問題並加以改善，以提昇淨水能力，友善環境，奠定永續經營的基礎

台水公司表示，除提供質優、量足之飲用水，更以永續經營、環境友善為己任，配合政府落實國營事業全面品質管理（TQM）制度，引進環境管理系統（ISO 14001），並訂定公司環境政策，作為自來水公司環境管理系統推動的最高指導原則，逐步實踐企業對環保之社會責任，目前已有22座淨水場順利取得驗證通過。