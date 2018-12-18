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黃偉哲公布新一波小內閣　前成大社科院長許育典出任副市長

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記者林悅／台南報導

台南市長當選人黃偉哲12月18日下午公布新一波市府小內閣名單，包含副市長許育典、社會局長黃志中、地政局長陳淑美、觀旅局長陳信安、環保局長林淵淙及新聞處長劉怡伶等5位新任局長、並有消防局長李明峯、衛生局長陳怡及財稅局代理局長沈盈如等3位留任。

▲台南市長當選人黃偉哲12月18日下午公布新一波市府小內閣名單。（圖／記者林悅攝）

▲台南市長當選人黃偉哲（右三）與新任副市長許育典（左三）、社會局長黃志中（右二）、環保局長林淵淙（右一）及留任之消防局長李明峯（左二）、財政稅務局長沈盈如（左一）合影。（圖／記者林悅攝）

▲台南市長當選人黃偉哲12月18日下午公布新一波市府小內閣名單。（圖／記者林悅攝）

▲台南市長當選人黃偉哲12月18日下午公布新一波市府小內閣名單。（圖／記者林悅攝）

黃偉哲指出這波小內閣人事特色是用人唯才，並借重學界人士，像新副市長許育典是法律專才，可以幫助打造台南市政府成守法廉能的政府；新社會局長黃志中有醫師背景，與留任的台南市衛生局長陳怡，可合作在台南市未來長照2.0提供優質長照服務，這些人才都是一時之選，陸續還會再公布新局處首長名單。黃偉哲強調另1名副市長是女性，並有財經專才背景，要幫助台南市拼經濟。

新任副市長許育典，現任成功大學法律系專任特聘教授及各級政府法律及教育相關委員會委員，曾任成大社會科學院院長、成大法律系系主任。德國杜賓根大學法學博士，專長是教育法、宗教法、文化法、憲法與行政法，針對基本人權與納稅義務、文創娛樂及數位網路法制、公民文化權、文化法制與古蹟保存、教育行政法、教育憲法與教育改革等領域，均有研究及著作。

新任社會局長黃志中，現任高雄市衛生局長、及高雄醫學大學性別研究所和輔英科大人文與管理學院兼任助理教授。高雄醫學大學醫學系醫學士及高師大教育博士，曾擔任高醫附設醫院家醫科主治醫師，並於任內成立兒少保護醫療中心，也擔任過家暴受刑人及性侵加害人的認知教育輔導團體治療師，並擔任過內政部及衛服部的社會福利考評委員，也長期為社會團體及社福人員義診服務並投入社福工作，獲弱勢社福團體推薦。

新任地政局長陳淑美，現任崑山科技大學商管學院房地產開發與管理系教授，國立政治大學地政博士，曾擔任世界華人不動產學會及中華民國住宅學會常務理事，專長為住宅經濟與政策、家戶住宅需求決策、不動產登記實務、不動產法規及不動產市場研究，並擔任考試院、考選部、內政部營建署、以及台南、高雄、新北、台中、嘉義和屏東等縣市的地政及都發相關委員會委員。


新任觀旅局長陳信安，現任嘉南藥理大學觀光事業管理系文化觀光研究室助理教授、台南市城市文化協會理事長，成功大學建築博士，長期參與各級政府文史及觀旅研究，至今參與45件研究計畫、發表或聯合發表21篇期刊論文、15篇研討會論文、31篇專書論文、以及14篇技術報告等，也長期為林百貨培訓導覽員，結合產官學，為青年學子提供學習平台。

新任環保局長林淵淙，現任國立中山大學環境工程研究所所長兼新興污染物研究中心主任，同時也是建準研究中心主任、工程技術研推中心災害防制組組長，也是現任中華生質能源學會及台灣氣膠研究學會理事。成大環境工程學士、碩士及博士，專長為生職能、太陽能電池及氫能等綠色能源、節能技術、固廢減量與再利用、污染減量、空氣毒物學及環境賀爾蒙。

新任新聞暨國際關係處長劉怡伶，前中廣資深記者、節目主持人及新聞節目科長，國立中興大學中文系畢業，曾擔任台灣漁業廣播電台記者兼主持人、台南市九一記者學會理事和台南市電子媒體記者協會監事，獲得廣播金鐘獎、卓越新聞獎等榮譽。

加上先前兩波公布留任的民委會主委汪志敏、工務局長蘇金安、都發局長莊德樑及研考會主委趙卿惠，目前共公布1位副市長及12位一級機關首長，尚有1位副市長及14位局處首長名單待後續公布。

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關鍵字：黃偉哲,小內閣,許育典,副市長

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