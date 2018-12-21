「謝長廷要告我，歡迎！」羅智強再喊：民進黨逼蘇啓誠走上絕路

政治中心／綜合報導

面對遭點名逼死前台灣駐大阪辦事處長蘇啓誠，駐日代表謝長廷稍早提出證據回擊，並要提告台北市議員當選人羅智強。對此，羅智強回應，「謝長廷要告我，歡迎！」並再度重申民進黨逼得蘇啟誠走上絕路，怒轟是一群「會掉淚的鱷魚」，吃了人，還大喊善哉慈悲、切莫殺生，怎能令人不怒？

▲前台灣駐大阪辦事處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

已故駐大阪辦事處長蘇啓誠遺孀日前發出聲明，強調丈夫並非因為假新聞的壓力而死，是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志，引來羅智強控訴綠營逼死蘇啓誠。

對於謝長廷稱「我已經委託律師對羅智強等之違法言論提出控告」，羅智強說，他之所以指民進黨和謝長廷逼死蘇啓誠，是因為他被逼了承擔太多不當壓力才會走上絕路，而這個壓力源頭，就是謝長廷和民進黨。

羅智強表示，在關西機場接人風波發生後，外界責備指向的就是謝長廷。一責，日本天災，台灣人民受困，他卻忙於國內政爭，不聞不問；二責，大陸駐外單位有派車接人，謝長廷卻只會推諉，而是誰開第一槍去究責「大阪辦事處」？就是民進黨和謝長廷，而謝長廷的推諉說法，卻獲得綠營多路人馬共同呼應，「民進黨上下一片殺伐之聲，最後逼得蘇啟誠在檢討會召開前走上絕路！現在謝長廷才來掉眼淚？」

羅智強感慨，在蘇啓誠輕生前，從駐日代表處到外交部，這群人從頭到尾沒有幫他說一句公道話，安慰他一句或鼓勵他一句話，只有究責、究責、再究責，直到人走了，他們才開始說震驚、不捨，並流淚，「一群『會掉淚的鱷魚』，吃了人，還大喊善哉慈悲、切莫殺生。能令人不怒？」