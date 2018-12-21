蘇啓誠案情大翻轉　李艷秋怒嗆：謝長廷噁心醜陋

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

大阪辦事處處長蘇啓誠輕生過世近百日，遺孀20日發聲明強調，蘇啓誠不是因為假新聞而輕生，案情大翻轉，對此，資深媒體人李艷秋發文痛斥，外交部及駐日代表謝長廷始終主導風向，定調蘇是被假新聞害死的，「你們這些人可以噁心到什麼程度？可以醜陋到什麼地步？」

李艷秋說，謝長廷18日在臉書發文說，造謠的大學生已坦承關西颱風當天，並沒有打電話到大阪辦事處，「真相大白，一切都是造假，蘇處長遺書也說，遭受外界批評甚為痛苦」。謝長廷在司法程序結束之後，給整件事下了結論：蘇處長因為假新聞引來外界批評，感到痛苦而輕生。

李艷秋表示，家屬出聲就是為了重重打臉謝長廷，謝長廷必須回答，一、「你沒有看過遺書，如何知道『蘇處長遺書說遭外界批評很痛苦』？」；二、「既然遺書只有家屬看過，其中又未提假新聞一事，你為何能如此肯定蘇處長為假新聞而死？還以此說法定調？」三、「遺書說在開會前一天，表明不想受到羞辱，以死明志。你和外交部在事件中，給了蘇處長什麼樣的羞辱？」

李艷秋表示，謝長廷和外交部把蘇啓誠為名譽以死明志的悲壯，形塑成因抗壓性低而逃避的弱者，為自己卸責之外，還時時流露悲痛及為第一線外交人員討公道的虛偽嘴臉，「逼得家屬必須站出來，為他們的摯愛爭個公道是非，不願讓蘇處長帶著污點，白白犧牲。」

李艷秋說，現在才真相大白，是「謝」責，不容「卸」責，一名外交官之死，不能只有謊言、沒有真相，敬告謝長廷和外交部，別再胡說八道、混淆視聽，蘇處長正在背後看著你們，「家屬手上的證物隨時可公布，大家都在看，你們這些人可以噁心到什麼程度？可以醜陋到什麼地步？」