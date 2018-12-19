法院認證PTT網友造謠　謝長廷重申沒把錯推給大阪

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）

記者翁嫆琄／台北報導

網友在燕子颱風襲日本期間，控大阪辦事處冷漠、還稱搭上中國赴關西機場派車，但近日被法院認證是造謠，駐日代表謝長廷在臉書重申，很多網友稱他把錯推給大阪辦事處，其實是扭曲了他的原話，他當時受訪是說：「如果說要道歉要看哪一點嘛，大阪辦事處如果有錯，那大阪應該道歉。但是外交部在查嘛」。

謝長廷表示，17日在東京代表處召開日本六處協調會議，會議原本要在九月中旬時召開，但因為大阪辦事處蘇啟誠前處長的輕生而延期。而造謠自己曾打電話到大阪辦事處遭受冷漠嘲笑的PTT網友GuRuGuRu，經法院認證是北大學生游旻哲，也向法院承認沒有打這通電話，「真相大白，一切都是造假。會議前，我們特別為蘇前處長默哀一分鐘，願他安息。」

他感嘆，即便真相大白，蘇前處長遺書也説遭受外界批評甚為痛苦，還是有網友及文章主張他曾公開説過「大阪辦事處有錯，大阪應該道歉」的話，才是造成蘇前處長的死因云云，但他當時明明針對媒體詢問：「國人打電話到大阪辦事處來遭受冷言冷語一事，要不要道歉？」時，是回應，「如果說要道歉要看哪一點嘛，大阪辦事處如果有錯，那大阪應該道歉。但是外交部在查嘛」。有媒體把如果兩字刪除，變成「大阪辦事處有錯，大阪應該道歉」。以訛傳訛，以聲量優勢，積非成是。

謝長廷說，他在9月臉書發文時，早已表示要「承受大家憤怒的出口」，怎麼可能推責給大阪。如今真相大白，也經認證沒有這通打到大阪辦事處的電話，當然也沒有辦事處人員態度不佳之情事。這點也應該要還給第一線工作的外交人員一個公道。

而從《ETtoday新聞雲》9月的新聞影片中，也可證實謝長廷受訪時是說「如果說要道歉要看哪一點嘛，大阪辦事處如果有錯，那大阪應該道歉。但是外交部在查嘛」；他當時也說，傳聞中國派車子去機場救，台灣旅客要自稱中國人才能搭，「大家看起來這會很羞辱、很生氣，那我當做出氣筒，沒關係。但這是謠言。」

GuRuGuRu在PTT日旅版文章節錄：

從事發到現在 我們完全沒有收到台灣政府的任何協助

接著我就想說打電話到駐日辦事處詢問是否可以給予任何協助

電話撥通後 對面首先是不耐煩的態度問

「有什麼事情嗎？」

我是剛從關西機場脫困的台灣人 我想請問駐日代表處是否有提供任何協助

「嗯你需要什麼協助？」

現在已經凌晨十二點了我想請問大阪哪裡可以提供住宿

「請問這個我能幫你什麼？」

我想知道辦事處這邊有沒有提供協助之類的 像住宿 或交通

（對面呿的一聲訕笑一下）

「請問我能幫你什麼？你要住哪裡是你們的選擇，我要怎麼幫你找住宿？」

我自己解讀是「自立自強吧孩子」

所以我就掛了電話