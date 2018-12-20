直擊小孩玩馬桶水！　媽媽崩潰「硬著頭皮先拍再洗」

▲小孩玩馬桶水，媽媽超衝擊。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

孩子突然安靜，多數情況下都沒好事！一名網友在《爆怨公社》表示，知道小孩都會玩馬桶，可是第一次看見還是很崩潰，面對部分網友質疑，為什麼先錄影而非阻止或幫小孩清洗雙手，她也做出回應「硬著頭皮選擇先記錄下來了，畢竟第一次玩馬桶這件事一輩子都不會再發生了」。

從原PO曝光的影片可見，身穿黃條紋衣的小孩圍著馬桶走，不時把手伸到裡面玩水、按壓旁邊的按鈕，同時另外一名穿著紅色衣服的嬰兒則在地板爬行，讓她超崩潰，「不要問我廁所門為什麼不關，因為她會開」。

▲另一個嬰兒在旁邊爬。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此網友說，「這年紀的很愛玩馬桶水」、「因為這年紀在家看得到的水、也就只有馬桶水了」、「馬桶病毒很多，你確定還要讓他玩嗎？」不過也有媽媽表示，「可我女兒沒玩過.....目前一歲七個月」、「我都習慣把馬桶蓋蓋著…不准他打開目前兩歲了還沒玩過。」也有人歪樓，「只有我把重點放在廁所很漂亮嗎」、「這件衣服好可愛，我也有買一件」。

原PO之後也補充，錄影的時後有注意小孩的狀況，沒有把自己的手放進嘴巴，或是另外一個嬰兒的嘴巴，40秒影片拍完，也馬上抓水龍頭依照洗手五步驟原則幫孩子洗手，「最後關於門沒辦法上鎖這件事我等等就去蝦皮找解決的辦法」。

過去也有網友在社團透露，女兒趁她煮飯時在頭上「纏好纏滿」保鮮膜，看見這個新造型也忍不住拿整條保鮮膜站在妹妹的後方，彷彿下一秒就會敲下去，這則PO文也引起網友討論，「有次覺得我女兒怎麼那麼乖沒吵，結果我蘭蔻化妝品全部被倒光」、「我兒子是把整包衛生紙都抽光光」。

▲小孩玩完馬桶水還東摸西摸。（圖／翻攝自爆怨公社）