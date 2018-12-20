無痛分娩「少於3cm、超過5cm」不能打！　麻醉醫生曝原因

▲不少產婦會希望生產時打無痛分娩。（圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

一名女網友近日在《爆怨公社》表示，第一胎原本要打無痛分娩，但先是因為麻醉科醫生沒空，後來子宮頸開到5公分，被醫生告知「已經不能打了，接著你要自己加油」，讓她頓時世界變黑白。有麻醉科醫生就在這篇文做出回應，說明3公分以前不能打得原因，5公分以後能不能打無痛分娩，則是見仁見智。

女網友先透露，當日護理師告訴她「子宮頸開3公分多時可以打無痛」，好不容易撐到3公分、痛到無法思考，麻醉科醫生卻因為有急刀無法抽空，之後她繼續忍痛，一直到子宮頸開到5公分，麻醉醫生卻說，「妳不能打無痛囉、接下來產程會很快，無痛打上去了還要泡藥物可能還來不及打到你就要生了，所以接著妳要自己忍耐還有自己用力喔。加油。」

▲太早打無痛分娩，可能會害產婦需要吃剖腹全餐。（（圖／視覺中國）

這名女網友當下相當崩潰，「我心裡只有無限的哀傷，覺得自己突然變成黑白世界的人一樣」，順產後想起當下狀況依然覺得很痛，「而且是很慘的那種痛」。PO文引發網友議論，不少媽媽表示「無痛分娩打了根本沒效果」、「沒打無痛，但那種痛我現在也還忘不了」、「我兩胎都沒打，也真佩服自己怎麼沒痛到殺人」。

有麻醉醫生看見這篇PO文後也留言回應，所謂減痛分娩，是在硬脊膜外埋入管子，再往管子裡加局部麻醉的藥物，阻斷部份疼痛的感覺神經，不過不能影響運動神經，否則產婦會無法用力，無痛分娩也不能在3公分以前打，「有可能造成產程延遲，害你必須吃全餐剖腹產」；5公分以後能不能打則見仁見智，因為要20到30分鐘才會起作用，同時若是經產婦，5公分以後的產程「很有可能半小時內就生了」。

麻醉醫生表示，過去被很多產婦罵過要求退錢，現在都會清楚講清楚，「如果你能接受減痛分娩沒什麼用到就生完了，那我還是會幫你做」。至於這名產婦碰到刀房有手術、麻醉科醫生沒辦法立刻幫忙減痛的狀況，他表示，醫院礙於成本考量，如果只有一個麻醉醫生，只能以需要救命的刀房病人優先，「說句殘忍的話，古早時代沒有減痛分娩的時候，大家還是一樣生孩子啊！」

▲麻醉醫生全文（左至右閱讀）。（圖／翻攝自爆怨公社）