情侶討5千「見面就砍手」不算殺人未遂　僅塗改車牌逃亡判拘

▲台中一對情侶前往討債，一見面就砍人，結果逃過殺人未遂、傷害罪，僅因塗改車牌偽造文書判拘役 。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一對情侶洪男與賴女為了跟友人討5千塊債務，竟然掏刀砍人，但檢方認為沒有朝被害人重要部位砍殺，不算殺人未遂，加上被害人也因和解撤回傷害罪告訴，法官只能就2人逃亡時塗改車牌的犯行，分別判處拘役。

去年8月24日上午，洪男跟女友賴女跟許男因為有債務糾紛，相約在潭子區一間超商談判，結果洪男賴女一到場，就拿出西瓜刀朝許男揮砍，賴女又拿出辣椒水向許男臉部噴灑，導致許男雙手手臂、手指有撕裂傷，還有肌腱斷裂傷勢。

兩人犯案後，隨即騎車落跑，先逃回住家附近棄車後，又將衣物變裝，把作案西瓜刀丟進垃圾箱，再轉乘捷運到文心森林公園站下車，在附近漫無目的遊蕩，隨即被專案小組逮捕，並依殺人未遂等罪送辦。

洪男跟賴女都否認犯行，強調只是要單純教訓。許男也認為債務僅是5千元，對方應該不至於為了5千元要讓自己死。

▲▼當時2人持刀砍被害人許男，隨後塗改車牌逃亡。（圖／記者許權毅翻攝）



檢方考量，許男傷勢都在手部，洪男並非對重要臟器攻擊，洪男僅揮砍數刀就離去，應該只是要讓許男受傷，並無使其喪失生命之故意，因此將兩人被控殺人未遂部分處分不起訴。許男就傷害罪部分已經撤回告訴，同樣不起訴。

但檢方查出，2人在事發前，洪男先用黑色奇異筆塗改車牌，認定賴女與洪男有犯意聯絡，均為共同正犯，依偽造文書罪起訴2人。

法院認為，洪男與賴女塗改車牌，影響檢警機關追緝，也妨礙公路監理機關、警察機關對道路交通稽查正確性，顯然缺乏法治觀念。考量2人犯後態度尚可，均為高中職肄業，經濟狀況勉持。依變造特種文書罪處洪男拘役40日、賴女30日，均可易科罰金。