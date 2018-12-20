陳純敬看顧三環三線幫加分　老同事這樣看：溫和但堅持專業





▲陳純敬預計擔任新北市新任副市長。（圖／本報資料照）

記者賴于榛／台北報導

地方縣市首長小內閣陸續成形，擅長法律、工程的內政部前政次陳純敬被指有望到新北市政府擔任副市長，協助準市長侯友宜看顧三環三線如期如質通車。事實上，陳純敬當年被挖到內政部擔任政次，就被形容是「最搶手的副手」，這回傳出好消息，老同事也誇讚他溫和但堅持專業，看好他能發揮所長。

陳純敬因為擅長法律、工程名列侯友宜的小內閣三大重點之一，對於接任新北市副市長消息，他本人並未否認，但也強調仍在其他單位任職。

民國78年，自美返國的陳純敬任職台灣技術學院副教授，被前國工局長鄭文隆引薦至國工局前身的南宜籌備處擔任副處長，之後調往北二高工程處副處長，後來負責北宜高的三區工程處長，在國工局任職長達12年，舉凡北二高中二高及北宜高等重大公共工程，陳純敬無役不與。





▲陳純敬擔任內政部政次時期風格穩健。（資料照／記者李毓康攝）

回顧當年，行政院前院長江宜樺大改組，將陳威仁送去內政部，與此同時，陳純敬是交通部政次，但深具工程背景、法律背景的他被陳威仁「強力挖角」來擔任副手。

其實，法律專長並非陳純敬人生起初規劃，而是來了場訴訟意外，他自美國攻讀北卡州立大學土木工程系碩士、博士返台後，任公職時卻因為北宜高速公路的案子遭指涉弊起訴，最後雖然一二審無罪，卻讓他氣憤覺得公務員盡心盡力卻要司法訴訟之苦，一氣之下離職專心打官司，甚至同時攻讀東吳大學法律碩士，毅力與能力都可見一斑。





只是要成為「最搶手的副手」，除了毅力、能力，還有溫和的個性也很關鍵，共事過的老同事誇讚陳純敬為人隨和、低調，聰明會抓重點對於工作很執著，這個溫和也可能來自他的信仰，陳純敬出身基督教家庭，離開官場後，曾任台灣世界展望會會長，率隊到世界各地做公益，是台灣少見能跨足學界、業界、官界、公益界的人才。

這回陳純敬重返官場，據了解就是要以工程專長看顧三環三線，要讓新北市重要的交通建設如期如質完成，對這好消息，他過去的老同事則誇讚陳純敬過去幾次在會議上，溫和但堅持專業，看好他這次能在新北市發揮所長。