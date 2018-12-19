與唐寶寶提前過耶誕手作薑餅人　侯友宜：就職典禮精簡、簡樸

▲ 與唐寶寶提前過耶誕手作薑餅人，侯友宜：就職典禮「精簡、簡樸」。（圖／侯友宜團隊提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

準新北市長侯友宜19日下午與新北六位議員當選人，一同到「愛不囉嗦手作體驗館」，製作薑餅人，為薑餅添上色彩，各自展現美術細胞。被問到25號就職典禮相關細節和費用，侯友宜強調兩個要點「精簡、簡樸」。

侯友宜在新北市議員當選人蔡健棠、江怡臻、葉元之、陳偉杰、廖先翔、唐慧琳與王威元的陪同下，在新莊的手作體驗館，提前和唐寶寶一起慶祝耶誕節，DIY薑餅人，侯友宜的薑餅人有藍色、綠色、橘色等多種色彩，他說，這是希望大家不分顏色，一起為唐寶寶努力。

財團法人中華民國唐氏症基金會董事長林正俠致詞提到，體驗館平時有很多社團、個人來參加體驗，如此一來，可以增加唐寶寶的工作技能，家長們最大的期許就是唐寶寶們，未來能夠賺錢養家，希望大家多多支持庇護工場的商品。

侯友宜也說，希望市民朋友積極的購買，支持、肯定唐寶寶，並打趣說，葉元之未來擔任議員，薪資比起在市府更多，可以多買一些商品。會後，庇護工場特別將一個寫有「新北市政府」字樣的薑餅屋，送給侯友宜作為耶誕節禮物，侯也與議員們在庇護工場的T-shirt上簽名紀念。

媒體關心就職典禮形式、地點等相關細節。侯友宜表示，第一要「簡樸」，第二「精簡」，時間從短，地點則是希望在市民廣場，跟市民緊緊黏在一起。經費部分，侯友宜表示，應該不會超過50萬，愈精簡愈好。

至於副市長人選，傳出將由經濟部中小企業處處長吳明機及競選辦公室主任謝政達接任。對此，侯友宜表示，所有的人事案將在21號早上10點鐘，正式向所有媒體做報告，「現在外面的一些傳言也好，臆測人選也好，我希望一切以公布那天，是最標準答案。」