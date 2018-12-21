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三井OUTLET台中港開幕　海景摩天輪、室內冰雪樂園，一天根本玩不完

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總面積高達54,000坪的「三井MITSUI OUTLET PARK台中港」，坐落在台中市梧棲區，緊鄰觀光遊輪停靠港的台中港岸邊，連接中台灣最熱門的觀光景點如梧棲漁港、高美溼地、大甲鎮瀾宮等地，涵蓋商圈腹地更廣達台中、苗栗、彰化、南投、雲林等五大縣。自11月29日展開試營運，每天都有超過1萬5千人到訪，假日更創下3萬人次的紀錄。

12月12日正式開幕日當天，園區內將有九成店家開門營業，業績可望再衝新高，更看好為中部海線周邊帶起觀光熱潮。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「三井MITSUI OUTLET PARK台中港」以enjoy the voyage of style為設計理念，打造台灣首座海港型購物商城。園區內以開放式的一層樓建築為主，面向港灣的區塊則規劃為二層樓式的海景餐廳與景觀摩天輪等娛樂設施。設施內的景物設計大量採用海洋相關元素與環保綠能導入，像是利用貨櫃裝置打造的戶外型簡易餐飲區，可一邊悠閒用餐、一邊眺望海景。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「三井MITSUI OUTLET PARK台中港」成功招攬170間國內外店鋪進駐，物販品牌約七成，其中有19個品牌為首次在台灣的Outlet開設門市，其中包括來自英國的LULU GUINNESS，可愛俏皮又時髦的設計，絕對要列入女孩們的逛街清單；另外像是COACH、Polo Ralph Lauren、Shiatzy Chen、 Max&Co.也是十分受到消費者喜愛的國際精品。三井outlet的日系血統，理所當然導入了更多日本品牌，像是Urban Research、United Arrows Ltd.，集結Global Work、 JEANASIS、niko and...等許多日系服飾的 [.st]、Oriental Traffic、Samantha Thavasa都能滿足女孩們的購物慾望！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

近年來冷灶熱炒、重新為千禧世代矚目的BOYLONDON，全球首間Outlet門市也獻給三井MITSUI OUTLET PARK台中港，外套、風衣、帽T與衛衣全都五折起，絕對必逛；還有備受女孩喜愛的PANDORA，首次在台灣連開兩家outlet，更祭出2.5折的超低優惠吸引滿滿人氣！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

餐飲部份更是三井強項，約50間餐廳分布在三個區塊—一樓獨立店面區、2樓海景餐廳區、和一樓的美食街。其中近10間更為台灣初上陸，像是法式吐司專賣店「Ivorish」、東京米其林推薦拉麵「銀座篝」、燒肉吃到飽「KINTAN BUFFET（燒肉）」、和東京燒肉名店「BULLS」系出同門的「和牛ステーキ麻布十番祭亭」、發源自鎌倉的「紅葉茶屋」、來自北海道的人氣迷你人氣甜甜圈&薄餅專門店「Lil’Donuts & Crepe」，英國經典茶品牌「Whittard」也開設專賣店。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

其他像是金子半之助、雞三和、重回台灣市場的31冰淇淋、在中部初次展店的泰菜Nara Thai Cuisine、大阪名物炸串吃到飽的串家物語、可以享用「FLIPPERS奇蹟的舒芙蕾鬆餅」的J.S.Foodies Tokyo、日本國產黑毛牛吃到飽的但馬屋Shabu Shabu都是必吃選項，別忘了還有人氣旺到不行的藏壽司也即將在此地服務大家的胃袋。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

既然位處台中港，園區內當然也有海景咖啡廳讓大家悠閒地品咖啡拍美照，除了先前已曝光的猿田彥咖啡，以移植日本武藏小杉店的木質空間和中島環形吧檯為大家服務之外，園區內的誠品生活台中三井店二樓，更出現古典玫瑰園全台首發的新形態店「Rose House Cafe」，開放式的L型空間飽覽一整片海灣景致，供應的料理從中式麵食、西式Pizza輕食到話題發燒的特厚三層舒芙蕾鬆餅應有盡有，另外粉紅色、黑色的熱杯，還有透明的冰杯上都有可愛的手繪玫瑰圖案，IG打卡美照不能沒有它！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

娛樂設施方面，「台中之星摩天輪」已是三井MITSUI OUTLET PARK台中港的人氣地標，近60公尺高的大型海港景觀摩天輪共有36座車廂（含透明車廂6座），內有空調設備，每個車廂可搭載4名乘客，12分鐘繞行一圈，讓你用全新的角度欣賞台中港的日與夜（不過陣風達15級便會關閉）。

同樣也是首次進軍台灣的Snow Town，使用人造雪打造全年不分季節都可以盡情玩雪的場所，目前表定2019年夏季正式開放。

三井MITSUI OUTLTE PARK 台中港
地址：台中市台灣大道10段168號
開幕日期：2018年12月12日

※文字：Silvia Sun, Sandy Hsu | 圖片：silvia sun, Sandy Hsu | 來源：三井
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：VogueTaiwan,台中,三井,outlet

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