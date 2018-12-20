蘇啓誠「以死明志」　外交部曾告知「調職記過、考績丙等」

▲駐大阪代表處處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

政治中心／綜合報導

已故駐大阪辦事處長蘇啓誠遺孀透過《東森新聞》聲明，丈夫並非因為死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。而《ETtoday新聞雲》9月份已獨家報導，外交部確實正在檢討蘇啓誠，打算撤職、並預告考績丙等，由此可看出，這項人事決定就是蘇啓誠自殺的主要原因。

據了解，外交部確實正在檢討蘇啓誠，打算換掉他的處長一職，可能改由台灣日本關係協會秘書長張淑玲赴日，後來蘇啓誠自殺後，這項懲處案內容也緊急喊卡；事後外交部也表示，確實有請駐大阪辦事處提出檢討報告，以為日後我駐外館處精進海外國人急難救助的參考，但從無進行撤換處長之任何討論。

蘇啓誠遺孀聲明稿全文：

近日自地方法院對日本燕子颱風關西假新聞做出判決後，部分政治人物、媒體有不當批評及恣意誤導模糊事實真相，損及我的先生、我們的父親大阪辦事處故處長蘇啟誠的名譽，我們家屬必須澄清如下：

1、蘇處長絕無憂鬱症

2、遺書之內容只有我們家屬看過，其中並未言及假新聞造成之壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。

3、家屬手中有保留其手機之通聯記錄及手寫遺書，外界諸多說法，是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。

我先生、父親是不願意他一輩子盡心、盡力所從事之外交工作，引以為傲之外交官職業生涯，在最後蒙受他人強加之汙點，因而選擇自裁捍衛自己之名譽。

我們家屬無奈、心痛，只有尊重他的選擇，也請社會各界朋友還我們家屬一個平靜、安寧之生活，讓我先生、父親能清白無憾，安心在天上做一個快樂的神仙。