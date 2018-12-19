美關注中國干預台灣選舉　吳釗燮：盼加入其他國討論

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

美方關切中國介入台灣選舉，外交部長吳釗燮19日表示，台灣對於這部分與美國國會和行政部門保持積極交流與因應，其他國家在這方面有過很多討論，台灣也希望能加入其他國家的討論，以免民主國家的民主程序，受到其他國家干擾。

美國聯邦參議院盧比歐、賈德納等6位參議員，日前致函國務卿蓬佩奧，對中國干預台灣選舉的傳聞表達關切，並呼籲美國政府應協助台灣進行調查，避免這類干預再次發生。

吳釗燮上午列席立法院外交及國防委員會審查預算，他受訪時表示，台灣與美國國會和行政部門始終保持積極交流，對於有些國家干預其他國家的內政，在這方面有過很多討論；台灣也希望能加入其他國家的討論，以免民主國家的民主程序受到若干國家干擾。

有關美國聯邦參議院與眾議院日前一致表決通過「亞洲再保證倡議法案」，吳釗燮說，對於美國國會對台灣的支持，表達高度感謝。這段期間美國國會不論是共和黨或民主黨，都不斷表達對台灣的支持，包括台灣關係法、六大保證的再重申等，這些有關支持台灣的聲音及作法，都非常感謝。

他強調，台灣已經是民主國家，並且是亞洲的民主燈塔，美國對台灣的支持，對亞洲地區自由民主有照亮作用。台灣除了向美國國會表達感謝，也會持續跟美國行政部門進行必要協商，讓台美關係更好，尤其在區域挑戰的部分，也希望台灣是和平開放的印太區域中的正面力量。

媒體詢問，台美高層官員是否會因「亞洲再保證倡議法案」互訪？吳釗燮回應，這方面隨時跟美方保持密切聯繫，如果有助於台美兩國交流，會積極推動。