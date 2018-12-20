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蘇啓誠遺孀直指「政治人物誤導事實」　她揭關鍵：謝長廷看的遺書哪來？

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▲▼駐大阪代表處處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

▲駐大阪代表處處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

政治中心／綜合報導

日本關西機場9月因強颱關閉，有網友造謠我駐日本大阪辦事處理態度冷漠，外界認為大阪辦事處長蘇啓誠因謠言壓力自殺身亡，蘇啓誠遺孀20日打破沉默發聲明，直指「部分政治人物、媒體有不當批抨及恣意誤導模糊事實真相」。游淑慧在臉書痛批，關於蘇啟誠的輕生，駐日代表謝長廷一直將責任歸咎為「假新聞」，甚至企圖影射為對岸介入、政黨惡鬥，「還掉下鱷魚的眼淚，說要查明真相、還蘇前處長公道」。

蘇啓誠遺孀說，蘇啓誠的遺書只有家屬看過，而且遺書並未提到假新聞；另外，蘇啓誠是在完成「上級」交代之檢討報告書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志；她甚至說，「部分政治人物、媒體有不當批評和誤導，損害蘇啟誠名譽。」對此，游淑慧說，「蘇前處長已無法指控謝長廷說謊，但他的夫人可以！」

▲▼游淑慧。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲游淑慧發臉書。（圖／翻攝游淑慧臉書）

游淑慧列出「蘇夫人所說的部份政治人物」，首先，謝長廷說「⋯蘇前處長遺書也説遭受外界批評甚為痛苦。」但謝長廷看的遺書從哪來的？再來是立委管碧玲所說的「輿論殺人！悲痛！悲痛啊！」將蘇啓誠之死定調輿論殺人，最後，外交部內曝光蘇啟誠生前檢討報告「有愧職守、坦然受處」，游淑慧質疑「誰逼蘇前處長自我檢討？幫誰扛責？誰曝光這份檢討報告導引風向？」

游淑慧砲轟，「不堪受辱而以死明志的蘇前處長，過世後還要被這些冷血政客利用！謝長廷，應該下台謝罪了，再賴活只是羞恥！」

蘇啓誠遺孀聲明稿全文：

近日自地方法院對日本燕子颱風關西假新聞做出判決後，部分政治人物、媒體有不當批評及恣意誤導模糊事實真相，損及我的先生、我們的父親大阪辦事處故處長蘇啟誠的名譽，我們家屬必須澄清如下：

1、蘇處長絕無憂鬱症
2、書之內容只有我們家屬看過，其中並未言及假新聞造成之壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。
3、家屬手中有保留其手機之通聯記錄及手寫遺書，外界諸多說法，是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。

我先生、父親是不願意他一輩子盡心、盡力所從事之外交工作，引以為傲之外交官職業生涯，在最後蒙受他人強加之汙點，因而選擇自裁捍衛自己之名譽。

我們家屬無奈、心痛，只有尊重他的選擇，也請社會各界朋友還我們家屬一個平靜、安寧之生活，讓我先生、父親能清白無憾，安心在天上做一個快樂的神仙。

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關鍵字：蘇啓誠,駐日代表,游淑慧

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