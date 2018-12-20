影／蘇啓誠遺孀發聲明：遺言未提假新聞壓力　「不想受到羞辱」以死明志

政治中心／綜合報導



日本關西機場9月因強颱關閉，有人在PTT發文稱大陸派車接人，還稱打電話請大阪辦事處找旅館卻被冷漠回應，言論在網路發酵，外界認為大阪辦事處長蘇啓誠因謠言壓力自殺身亡，蘇啓誠遺孀20日打破沉默，直言「遺書之內容只有我們家屬看過」，其中沒有提及假新聞壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。

聲明稿全文：

近日自地方法院對日本燕子颱風關西假新聞做出判決後，部分政治人物、媒體有不當批評及恣意誤導模糊事實真相，損及我的先生、我們的父親大阪辦事處故處長蘇啟誠的名譽，我們家屬必須澄清如下：

1、蘇處長絕無憂鬱症

2、遺書之內容只有我們家屬看過，其中並未言及假新聞造成之壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。

3、家屬手中有保留其手機之通聯記錄及手寫遺書，外界諸多說法，是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。

我先生、父親是不願意他一輩子盡心、盡力所從事之外交工作，引以為傲之外交官職業生涯，在最後蒙受他人強加之汙點，因而選擇自裁捍衛自己之名譽。

我們家屬無奈、心痛，只有尊重他的選擇，也請社會各界朋友還我們家屬一個平靜、安寧之生活，讓我先生、父親能清白無憾，安心在天上做一個快樂的神仙。



對此，台北市準議員游淑慧也在臉書列出「蘇夫人說的部份政治人物」首先，謝長廷說「⋯蘇前處長遺書也説遭受外界批評甚為痛苦。」游淑慧質疑，謝長廷看的遺書從哪來的？再來是立委管碧玲說：「輿論殺人！悲痛！悲痛啊！」定調輿論殺人，最後是外交部內曝光蘇啟誠生前檢討報告「有愧職守、坦然受處」。

游淑慧反問，誰逼蘇前處長自我檢討？幫誰扛責？誰曝光這份檢討報告導引風向？她痛批，「不堪受辱而以死明志的蘇前處長，過世後，人還要被這些冷血政客利用！謝長廷，應該下台謝罪了，再賴活只是羞恥！」

▲蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）