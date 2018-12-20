美國帶頭反對！聯合國大會仍表決通過《全球移民契約》

▲自2000年以來已有超過6萬名移民在路途中死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國大會193個成員國今天表決通過《全球移民契約》，此契約旨在促進全球合作，以應對不斷增加的移民問題。此次表決總計有152個國家贊成、12個國家棄權、24個國家未投票、美國、匈牙利、捷克、波蘭及以色列5國投反對票。

根據統計目前全球移動人口已超過2億6000萬人，約佔世界人口3.4%。聯合國希望透過《全球移民契約》（Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration），打擊人口跨境移所造成的危險，以及衍生出的非法偷渡事件，希望能為尋求合法生存機會的人開闢一條路。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，自2000年以來，已經有超過6萬名移民在路途中死亡。

反對者認為，這份契約試圖以「全球化」移民的方式，犧牲個別國家的主權，支持者反駁這個說法，指出契約並不具任何法律約束力，各個國家仍須負責各自的邊防與移民政策，而且移民為各國經濟做出了莫大的貢獻，包含替高齡化的已開發國家補充勞動人力。

自2015年歐洲開始出現大量中東與北非的移民，這項契約在月初通過時，就已經在歐洲各國掀起波瀾，引發比利時聯合政府垮台危機，導致比利時總理宣布請辭，而斯洛伐克外交部長也同樣遞出辭呈。非政府組織跟人權團體則擔心，不具約束力的契約規定成效相當有限。