解放軍首射「巨浪-3」導彈！射程1.2萬km蓋全美...「可攜核彈頭」裝載096核潛艇

▲「巨浪-3型」導彈可攜帶多枚核彈頭，射程足以覆蓋美國大部分地區。（圖／翻攝自環球時報）

國際中心／綜合報導

據消息人士透露，中國大陸在2018 年11月底首度進行了「巨浪-3型」洲際彈道導彈試射，這次的導彈試驗則被視為「中國大陸戰略核力量建設的一個重要里程碑」，美方對此次發射進行了密切監視。據了解，「巨浪-3型」導彈可以攜帶多枚核彈頭，射程足以涵蓋美國大部分地區。

綜合媒體報導，一位匿名的美國國防部官員表示，陸方此次試射的是一枚「巨浪-3型」潛射彈道導彈，射程可達12,000 公里，未來將裝備在新一代彈道導彈核潛艇上。大陸此次使用的是一艘經過改進的032型試驗潛艇，用來試射「巨浪-3型」導彈，該潛艇可能是專為「巨浪-3型」導彈打造的發射試驗平台。

報導更指出，美國情報機構密切監視了該次的導彈發射，是透過導彈預警衛星來探測，不過五角大廈發言人洛根（Chris Rogen）中校並未透露更多關於「巨浪-3型」導彈試驗的細節。

根據五角大廈在2018年發布的《中國軍力報告》指出，中國大陸在2020年後開始打造的096型戰略核潛艇將搭載「巨浪-3型」導彈，足以從中國大陸近海打到美國大部分地區。

▲「巨浪-3型」導彈配備隱形彈頭與高功率火箭發動機。（圖／翻攝自環球時報）

「巨浪-3型」導彈採用新型的精確制導技術，同時具有空間變軌、末端助推技術，還配備隱形彈頭與高功率火箭發動機，可有效規避美國導彈預警衛星，增加對美導彈防禦系統的突防能力。

美國智庫「國際評估戰略中心」專家費雪（Richard Fisher）就透露，一艘096型核潛艇可以攜帶24 枚「巨浪-3型」導彈與數百枚核彈頭，戰力超越美國下一代的「哥倫比亞」級戰略核潛艇，對此美國必須保持戰略上的彈性，增加新型戰略核潛艇搭載核彈頭的數量。

美國退役海軍軍官吉姆（Jim Fanuel）則說，「巨浪-3型」導彈讓中國大陸海軍有能力精準打擊整個美國地區，再加上096 型核潛艇本身的低噪音性能，使得美國海軍在水下的戰力要有更高要求。