大陸外交部證實：加拿大第3位公民因非法就業被「行政拘留」

▲大陸外交部發言人華春瑩證實拘留原因。（圖／翻攝大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

繼康明凱（Michael Kovrig）、史派佛（Michael Spavor）之後，大陸外交部發言人華春瑩20日證實，被捕的第3名加拿大公民莎拉麥克佛（Sarah McIver），「是因非法就業問題被中國地方公安機關處以行政處罰」。中方和加拿大就此有順暢的領事溝通，並將為加方行使領事工作提供便利。

華春瑩指出，莎拉麥克佛是被行政拘留，和此2起加拿大公民危害中國國家安全而被拘留不同。加拿大方面已得到中國的相關通報。

加拿大媒體《全球郵報（National Post）》指出，多名消息人士於19日稱，來自加拿大亞伯達省的莎拉麥克佛，是因簽證問題被拘留，目前正安排她返回加拿大。另有知情人士透露，莎拉麥克佛被拘留時正在中國的一所學校教書。

▲杜魯道（Justin Trudeau）呼籲加國必須審慎因應。（圖／達志影像／美聯社）

路透社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）正面對各界施壓，要求他對加國公民在中國被捕採取更強硬的立場，但他在記者會上回應，「政治姿態或政治聲明不一定能發揮作用，實際上反而可能不利加拿大公民獲釋，我們對各種狀況必須審慎因應。」他表示，加國明瞭即便短期內政治姿態能讓人滿足，感覺像做了什麼了不起的事，「但這麼做恐怕沒辦法直接達成我們想要的結果，我們希望這幾位加拿大人可以安全返家。」

杜魯道指出，他已向北京詢問有關加國公民遭拘捕的更多詳情，但中方並未針對莎拉麥克佛的個案提供細節。