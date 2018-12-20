雙城論壇／讓公宅不只是公宅　林洲民：好環境會使人提升

記者蔣婕妤／台北報導

2018雙城論壇20日正式登場，除了備受矚目的開幕式及主論壇，各項分論壇主題全都切合民生議題，其中「公共住宅與都市更新」論壇下午場次聚焦公共住宅。公宅論壇第二場聚焦管理與維護，但北市府都發局局長林洲民分享時卻指出，自己不談管理要談人性，因為他相信好環境會使人向上提升。

「公共住宅與都市更新」分論壇下午場次共分三主題，同樣聚焦在「公共住宅」，三場皆由台北市、上海市各派一代表演講，接著再進行綜合討論。公宅第二場演說同樣由台北市代表開場，北市府都發局總工程司邵琇珮演講主題「台北市公共住宅維護與管理－2014-2018」，接著上海代表、上海市靜安區住宅保障與房屋管理局副局長林巍主講題目「上海市公共住宅維護與管理案例－彭三小區舊住房改造項目」。

邵琇珮介紹，台北市的公宅之所以大受好評，因為公宅不單只是公宅，同時還有多元又宜居的建設。她解釋，透過結合多元公設，例如社區公共托育家園、公共圖書空間等，再加上全面智慧化的台北公宅，從智慧公宅到智慧社區甚至更進一步的智慧城市，一步一步創造最友善的公宅環境，同時也落實居住正義。

林巍則以上海具有獨特文化意義的彭浦新村改造為例講述上海公宅的維護與管理，他分享，彭浦新村歷時十年來，先後完成了52棟公共住宅改造、改造面積6.7萬平方米、新建10棟多層和4棟高層住宅、改造後新增8.1萬平方米，受益戶更是高達1900餘戶，同時也增加當地文化效益，林巍強調，透過公宅改造，能替住民創造更好的居住環境及未來。

透過公宅管理與維護，讓公宅不只是公宅，林洲民在綜合討論時指出，他不談管理而要談人性，因為「好環境使人向上提升」。他說，「為什麼台灣小孩到淡水河、愛河丟垃圾，到巴黎塞納河、京都鴨川卻不丟垃圾？我永遠相信好環境使人提升」。林洲民表示，他以興隆公宅第一期為例，當時居民多以弱勢為主，最初會發生有人從頂樓丟垃圾下來的狀況，但六個月後卻不見此狀況，由此可見，「真正的改變在個人、好環境會使人向上提升」。

▲雙城論壇公共住宅與都市更新分論壇。（圖／記者林敬旻攝）

你還想看更多...

►雙城論壇／鄧家基：分隔造成的隔閡差異我們用交流補上

►雙城論壇／柯文哲：兩岸同文同種以對話代替對抗

►雙城論壇／九二共識、兩岸一家親都標籤化 柯文哲擬提新論述

►雙城論壇／提一家親遭批 柯文哲：討厭名詞追究，該講就講

►雙城論壇／都更交流 林洲民要讓上海團體驗嗡嗡嗡生活

►雙城論壇／台北都更是「思想革命」 交流上海團突破考驗、開創未來

►雙城論壇／受訪定調「九二共識」 周波：兩岸交流的正確認知

► 全文／無懼綠營壓力 柯文哲雙城論壇再提兩岸一家親

► 雙城論壇／圓山晚宴7點登場 柯文哲、周波致詞互贈禮品

► 雙城論壇／北市贈靚瓶 上海回贈墨寶：心繫兩岸晴空萬里

► 雙城論壇菜單曝光！8精緻料理取諧音「北滬雙城共容共好」

► 雙城論壇／與上海官員同桌 苗博雅穿「台獨」毛衣出席晚宴

► 柯文哲再喊「兩岸一家親」 時力火速發聲明：為何執意再說一次？

► 柯文哲雙城論壇晚宴邀議員參加 民進黨、時代力量集體缺席

