與台北長者共餐　周波提陸「大媽廣場舞」引歡笑　順便推銷中醫

▲上海市政府訪問團參訪健康公宅日照中心與長者共餐,上海市常務副市長周波（中）。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

2018台北上海雙城論壇20日舉行，上海方代表常務副市長周波下午率政府代表團，赴北市松山區健康公宅交流兩市長照經驗，他在與長者共餐時表示，上海面對高齡化社會的壓力比台北更大，學習台北長照服務規劃很有必要，席間他還提及大陸長者用「廣場舞」社交，強身健體，還順便推廣中醫，逗樂現場銀髮族。

周波在健康公宅內，一共參訪內部的老人照護中心、托幼中心等，並與長者共餐、交流，聽取簡報，同時品嘗中心內長者製作的點心。

周波表示，若按人口中65歲以上佔比超過20%，是為高齡化社會來看，上海約有300萬人超過65歲，佔21%，因此比起台北，「任務更緊湊壓力更大」，他也舉上海市人口約為台北的9倍以上，但長照機構按比例相較台北卻有不足為例，表示本次前來學習借鏡，很有必要。

▲周波提及大陸的廣場舞文化。（圖／CFP）

他說，在健康公宅內看到北市用公共住宅，完善各項配套措施，不同需求有不同的配套，力度很大，對失智、失能的長者，也安排課程，讓「老有所用」，獲益良多。周波在結束後受訪時稱讚，雖然吃完午餐，但後面再品嘗公宅內長者製作的點心，仍覺得非常好吃。

席間他還舉大陸的「大媽廣場舞」為例，表示廣場舞是許多長者除強身健體外，重要的社交平台，能協助改善心理狀態，引起現場長者一片歡笑。

會後他也建議，在長照機構的設置時，雖西醫發達，但面對中老年的「疾病、慢病」（慢性疾病），中醫仍能起到很好的作任，認為可多對老齡人推廣中醫養生保健。

▼上海市政府訪問團參訪健康公宅日照中心與長者共餐，周波受訪聆聽媒體提問。（圖／記者李毓康攝）

最後針對媒體提問，周波表示，以上海來說，北市的長照領域經驗非常值得學習，因此他也邀請當地負責的局處長和照顧機構、專業工作人員未來到上海，進行學習交流，他也建議兩岸長者能有更多往來。