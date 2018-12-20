林昶佐：兩岸一家親是統戰用語　籲柯文哲「勿被舊時代意識形態誤導」

▲林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲19日在雙城論壇晚宴上，再次提到「兩岸一家親」與「五個互相」。對此，時代力量立委林昶佐受訪時回應，兩岸一家親是中國統戰用語，是舊時代的意識形態，並呼籲柯文哲不要被舊時代意識形態誤導。

林昶佐表示，反對柯文哲說的兩岸一家親，認為這都是舊時代的意識形態，也忽略台灣多元族群與文化，他說，柯文哲有不少年輕的支持者，也有很多機會接觸到不同族群的人，認為他應該要了解多元文化與價值，不要再被這種舊時代意識形態給誤導。

柯文哲在論壇中維持過去的基調，再度提出「兩岸一家親」言論，對於自己不用講九二共識，柯說，這就是台灣可貴的地方，「我們民主自由才有多元開放」；至於過去不願在公開場合提及一家親，這次選在兩岸交流盛事提出，柯表示，自己很討厭名詞的追究，對外科醫師來講活最重要，血壓心跳先維持在講，「所以常說I don’t care so much。」

針對柯文哲兩岸一家親的言論，時代力量準議員林穎孟、林亮君、黃郁芬共同發出聲明表示，「不清楚柯市長作為主辦方時為何執意再說一次」，未來台北市與中國城市交流的程序與內容，將是時代力量台北市議會黨團的監督重點之一。

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）





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