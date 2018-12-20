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雙城論壇／談公宅　上海房管副局長讚台北：專業敬業精神是榜樣

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記者蔣婕妤／台北報導

2018雙城論壇20日正式登場，除了備受矚目的開幕式及主論壇，各項分論壇主題全都切合民生議題，其中「公共住宅與都市更新」論壇下午場次聚焦公共住宅。上海市代表、上海市房屋管理局副局長張立新演講時對台北大為讚賞，他透露，這兩天來台北的行程讓他印象深刻，「專業敬業精神是上海學習榜樣」。

「公共住宅與都市更新」分論壇下午場次共分三主題，同樣聚焦在「公共住宅」，三場皆由台北市、上海市各派一代表演講，接著再進行綜合討論。第一位登場的是北市府代表、都發局副局長張剛維分享題目「台北市公共住宅政策－一座更美好城市的實踐」，緊接著由上海市代表、上海市房屋管理局副局長張立新演講「超大城市永不滿足的市民安居模式－上海市公共住房的政策與實踐」。

針對台北市的住屋問題，張剛維指出，台北就像多數大城市，面對買不起、租不起、租不到、沒人住等問題，政府過去從1962年整建住宅推動開始，一步一步的調整政策內容，一直到台北市長柯文哲上任後喊出四年兩萬戶、八年五萬戶目標，盼能保障弱勢、混居、解決歧視問題。

張剛維指出，柯文哲上任以來，以增加社會住宅量、補貼機制、健全住宅市場、購屋面相協助及推動良好機制等方式一步一步改善台北市民住宅問題，展望未來，北市府盼能透過多元增加存量、精進政策制度、打造優質公宅、促進社會融合等面向，持續提升台北市民的居住品質。

不同於台北地狹人稠，上海是「超大城市」，同時還擁有永不滿足的市民，張立新指出，上海的住房歷程自改革開放以後其實跟台北滿相似，如今也同樣面對高房價等問題。針對上海住房問題，上海以廉租政策、公共租賃住房政策、共有產權保障住房政策，以及共有產權機制的特點努力走出困境。

張立新表示，公共住房問題是上海這種超大城市發展過程中，必須要長久面對的課題，盼透過持續努力，上海公共住房政策能惠及更多市民家庭，讓住有所居、人人享有基本公共住房的目標逐步成為現實。張力新也不忘大讚台北，他說，這兩天來台北讓他相當敬佩，對於北市府專業敬業精神更讓他印象深刻，是上海的學習榜樣。

▲雙城論壇公共住宅與都市更新分論壇，上海市房屋管理局副局長張立新。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙城論壇公共住宅與都市更新分論壇，上海市房屋管理局副局長張立新。（圖／記者林敬旻攝）

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